배의 운전대는 helm이라고도 부릅니다. 여기서 유래한 표현이 take the helm입니다. 배의 조종간을 잡고 있으니 어떤 일을 책임지고 맡았다는 의미가 되겠지요.

Samsung Electronics currently produces QD-OLED TVs in various sizes with panels supplied by Samsung Display, Korea’s largest display maker. QD-OLED is a hybrid design that combines the brightness and colors of quantum dot technology, found in Samsung’s existing flagship QLED TVs, with backlighting from self-emissive OLED panels.



Since officially taking the helm of Korea’s top conglomerate last October, Jay Y. Lee has visited six major production plants, including Tuesday’s trip to the Samsung Display Asan factory.



In his first overseas trip as Samsung chairman, he traveled to the United Arab Emirates in December to meet with businesspeople and politicians and visit the Barakah nuclear power plant project.



해설

박해영 The Korea Economic Daily Global Edition 편집장

삼성전자는 현재 국내에서 가장 큰 디스플레이 제조사인 삼성디스플레이로부터 패널을 납품받아 다양한 크기의 QD-OLED TV를 생산하고 있다. QD-OLED는 퀀텀닷 소자로 밝기와 색상을 표현하는 QLED와 자체 발광하는 OLED 패널을 결합한 기술이다.지난해 10월 공식적으로 삼성그룹의 최고 사령탑에 오른 이후 이재용 회장은 지난 화요일 충남 아산의 삼성디스플레이 공장을 포함해 모두 여섯 곳의 생산 설비를 직접 둘러봤다.지난 12월에는 삼성 회장에 취임한 이후 첫 해외 출장을 UAE로 다녀왔다. 그는 현지 기업인들과 정치인들을 만난 데 이어 바라카 원자력발전소 건설 현장도 방문했다.큰 배를 보면 위쪽에 선박 전체를 내려다볼 수 있는 지휘소 같은 공간이 있습니다. 주로 큰 유리창이 옆으로 줄지어 있는 모양이죠. 이 부분을 bridge(선교)라고 부릅니다. 이 안에 배를 조종하는 운전대(steering wheel)가 있습니다. 배를 운전하는 곳을 wheel house(조타실)라고 합니다.배의 운전대는 helm이라고도 부릅니다. 여기서 유래한 표현이 take the helm입니다. 배의 조종간을 잡고 있으니 어떤 일을 책임지고 맡았다는 의미가 되겠지요. 위 예문에서는 이재용 삼성 회장이 공식적으로 그룹의 수장으로 취임했다는 표현에서 helm을 사용했습니다.Paul has taken the helm, so I know they will get this project done on time(폴이 이 프로젝트를 주도하고 있으니 틀림없이 제시간에 마칠 수 있을 거야). She is the first woman to be at the helm of this company(그녀는 여성으로는 처음으로 이 회사의 대표를 맡게 됐어).조타실에서 helm을 조종하면 배 뒤쪽에 있는 rudder(방향타)가 함께 움직여 배의 방향을 좌우로 바꿀 수 있습니다. 배 앞쪽은 bow 또는 fore(선수), 뒤쪽은 stern 또는 aft(선미)라고 부릅니다.bring something to the fore는 어떤 것을 배 앞쪽에 둔다는 것이니 전면에 내세우거나 강조한다는 뜻이 됩니다. Be sure to bring this argument to the fore when you rewrite your paper(논문을 다시 쓸 때는 반드시 이 논점을 앞에 내세워서 강조해라). It is in his later works that his sense of humor really comes to the fore(그의 유머 감각이 본격적으로 드러난 것은 후반기 작품들에서다).