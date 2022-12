bar는 동사로 '제외하다' '출입을 막다'란 뜻이 있는데 여기서 유래한 전치사가 barring입니다. prevent나 prohibit처럼 뭔가를 못 하게 막는다는 뜻도 있습니다.

Despite the protracted automotive chip shortage across the region, Hyundai Motor, Korea’s No.1 carmaker, sold 477,667 units in Europe in the January-November period. Kia’s sales reached a record 509,193 cars.



Combined, the two sister companies’ sales figures trailed top seller Volkswagen’s 2.52 million and the runner-up Stellantis’ 1.89 million.



Renault Group came fourth with sales of 945,552 vehicles over the same period.



Barring the unexpected, Hyundai and Kia are certain to overtake Renault as Europe’s third-best car seller on an annual basis, achieving a feat that the Korean companies have longed for since they entered the European market in 1977, industry officials said.



The two Korean automakers’ combined European market share, which stood at 9.7% at the end of November, is also expected to rise further by year-end to surpass their previous yearly record high of 10% set in 2021.



해설

박해영 The Korea Economic Daily Global Edition 편집장

차량용 반도체의 지속적인 공급난에도 불구하고 한국 1위 자동차 회사인 현대차는 올 들어 11월까지 유럽지역에서 47만7667대를 판매했다. 이 기간 기아차는 50만9193대의 차를 팔았다.두 회사를 합하면 1위인 폭스바겐그룹의 252만 대, 2위인 스텔란티스의 189만 대를 뒤쫓고 있는 수준이다. 같은 기간 르노그룹은 94만5552대의 차를 팔아 4위를 기록했다.예상치 못한 변수만 없다면 현대차·기아는 1977년 유럽 시장에 진출한 이후 처음으로 올해 연간 기준으로 르노차를 제치고 판매량 3위에 오를 것이 확실시된다.유럽 시장에서 현대차와 기아의 합산 점유율은 올해 11월 말 기준 9.7%를 기록했다. 올해 말이면 종전 최고치였던 2021년의 10%를 넘어설 것으로 예상된다.반도체와 함께 ‘주식회사 대한민국’의 대표적인 수출품이 자동차입니다. 20여 년 전만 해도 한국산 자동차는 기대에 못 미치는 품질 때문에 해외시장에서 ‘바퀴 달린 냉장고’란 조롱을 받기도 했답니다. 하지만 이제 한국의 자동차 회사들은 유럽 시장에서 해외의 쟁쟁한 메이커들을 제치고 최상위권 기업으로 성장했습니다.본문 가운데 있는 barring the unexpected는 ‘예상하지 못한 일만 일어나지 않는다면’이라는 뜻입니다. 전치사 barring은 ‘어떤 일만 아니라면’ ‘어떤 일을 제외하고’로 해석합니다. excluding, excepting과 비슷합니다.bar는 동사로 ‘제외하다’ ‘출입을 막다’란 뜻이 있는데 여기서 유래한 전치사가 barring입니다. The club has barred Tom because of his crazy antics(그 클럽은 톰의 이상한 행동 때문에 그의 출입을 막았다). prevent나 prohibit처럼 뭔가를 못 하게 막는다는 뜻도 있습니다. The judge barred Lewis from driving for a year(판사는 루이스가 1년 동안 운전을 못 하게 했다).bar는 명사로도 여러 가지 뜻이 있죠. pub처럼 술집을 뜻하기도 하고, 술집 안에 있는 긴 카운터를 지칭하기도 합니다. The cowboy walked up to the bar and ordered a beer(카우보이는 카운터로 걸어가서 맥주를 주문했다). 쇠막대기란 뜻이 있어서 철창이나 감옥이란 단어로도 쓰입니다. 복수형을 써서 behind the bars라고 하면 감옥에 있다(in prison)는 뜻이 됩니다.