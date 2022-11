wheel은 바깥 테두리를 이루는 rim, 가운데 중심부인 hub,

중심부와 rim을 연결하는 부챗살 모양의 spoke로 구성돼 있습니다.

굴러가는 바퀴에 부챗살을 던져 넣으면 바퀴가 제대로 굴러가기 힘들겠죠.

Korea must embrace diversity to sustain K-culture: Sam Richards



The country must encourage ideas from outside the center to continue its dynamic changes, the Penn State University professor says



▲ Some critics say that Korean society lacks diversity and doesn’t fully embrace differences in terms of race, gender, class and others. Do you think this could affect K-culture’s power in the future?



“Of course. I know that many Korean parents want their children to go to prestigious universities, work for conglomerates and live successful lives. Like them, people in the center of society want to remain as part of the center and they reproduce it. But cogs in the wheel are also very important - people on the margins or outside the center have less to lose and they can be more creative by seeing different possibilities and making dynamic changes. This is no exception for Korea.”



박해영 The Korea Economic Daily Global Edition 편집장

K컬처를 지속하려면 한국은 다양성을 포용해야 한다: 샘 리처즈한국이 역동적인 변화를 이어가려면 외부로부터 다양한 아이디어를 적극적으로 받아들여야 한다고 미국 펜실베이니아주립대 교수는 말한다.▲ 한국 사회가 다양성이 부족하고 인종, 성별, 계급 등의 관점에서 차이점을 충분히 받아들이지 않는다는 지적이 일부에서 있습니다. 이런 현상이 앞으로 K컬처의 힘에 영향을 미칠 것이라고 보시나요?“물론입니다. 한국의 많은 부모님이 자기 자식은 명문대에 진학하고, 대기업에서 일하면서 성공적인 삶을 살기를 원한다는 것을 저도 잘 압니다. 마찬가지로 사회의 중심부에 있는 사람들은 그 지위를 자식들에게 물려주고 그대로 지키기를 원하지요. 하지만 사회 구성원 각자가 모두 소중합니다. 주변부에 있거나 소외된 사람들은 잃을 게 없기 때문에 더욱 독창적으로 다른 가능성을 바라보고 더 역동적인 변화를 이룰 수도 있습니다. 한국도 예외는 아니죠.”cog은 톱니바퀴에 들어가는 톱니를 말합니다. cogwheel이라고도 하죠. a cog in the wheel은 바퀴 속에 들어가는 톱니 하나를 뜻합니다.이 표현은 긍정적으로 쓸 수도 있고, 나쁜 의미로 사용할 수도 있습니다. 거대한 바퀴에 부품으로 들어가는 작은 톱니 하나에 불과하다는 부정적 의미도 가능하고, 반대로 작은 톱니 하나라도 고장나면 바퀴가 제대로 돌아가지 않으니 그만큼 중요하다는 의미로도 쓸 수 있어요.예문에서는 사회를 이루는 구성원 가운데 중심부와 권력층도 중요하지만 주변이나 외곽에 있는 모든 구성원도 각자의 가치를 지니고 있다는 뜻으로 cogs in the wheel are also very important라는 표현을 썼습니다. wheel 대신에 machine을 쓰기도 합니다.wheel은 바깥 테두리를 이루는 rim, 가운데 중심부인 hub, 중심부와 rim을 연결하는 부챗살 모양의 spoke로 구성돼 있습니다. 굴러가는 바퀴에 부챗살을 던져 넣으면 바퀴가 제대로 굴러가기 힘들겠죠. 그래서 나온 표현이 put a spoke in someone’s wheel 입니다. 다른 사람의 계획이나 행동을 고의로 방해한다는 뜻입니다. If the management try to cut our pay, we can put a spoke in their wheel by going on strike(경영진이 우리 임금을 깎으려 한다면 우리는 파업으로 그들의 계획을 가로막을 수도 있어).볼트와 너트를 조이거나 풀 때 사용하는 공구인 monkey wrench를 사용한 표현도 있습니다. throw a monkey wrench in the works도 다른 이의 계획을 방해한다는 뜻이 됩니다.