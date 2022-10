counterpart는 맞은편에서 대응하는 사람이나 조직을 뜻합니다.

The imminent goal for Naver Cloud is to become the largest provider of cloud services in South Korea. Naver Cloud is South Korea’s top homegrown cloud services provider. While it prides itself on being as competitive as its US counterparts such as Amazon Web Services (AWS), MS Azure, and Google Cloud, AWS is still the industry leader in the country.



“The technology and service level of Naver Cloud are now close to those of AWS,” the CEO of Naver Cloud Park Won-ki said. “Going forward, we will rank at least fourth or third place in the global cloud market.”



Park pointed to the lack of brand power as the biggest challenge. “Just like shoppers prefer foreign fashion labels over good clothes made at the Namdaemun or Dongdaemun wholesale markets, the same mentality applies to cloud services,” he said. “We just need to advance our technology and finetune the service.”



해설

박해영 The Korea Economic Daily Global Edition 편집장

네이버클라우드의 당면한 목표는 한국 시장에서 최대 규모의 클라우드 서비스 기업이 되는 것이다. 이 회사는 클라우드 부문에서 한국 토종 기업으로서는 1위다. 네이버클라우드는 미국 기업 아마존웹서비스(AWS)와 마이크로소프트 애저, 구글클라우드 등과 어깨를 나란히 하며 경쟁하고 있다고 자부하지만 국내 시장 1위는 여전히 AWS가 지키고 있다.박원기 대표는 “네이버클라우드의 기술과 서비스는 AWS와 비슷한 수준까지 올라왔다”며 “향후 글로벌 클라우드 시장에서도 3~4위까지는 올라갈 것”이라고 말했다.그는 부족한 브랜드 파워를 네이버클라우드의 가장 큰 걸림돌로 꼽았다. 박 대표는 “국내 남대문이나 동대문에서 좋은 옷을 만들어도 소비자는 외국 브랜드를 선호하는 것처럼 클라우드 서비스도 마찬가지”라고 했다. 이어 “기술과 서비스 수준을 높이면서 계속 노력하는 게 답”이라고 강조했다.단어 앞에 접두사 counter가 붙으면 ‘~에 대항하여(against)’ 또는 ‘반대의(opposite)’의 뜻이 됩니다. contrary(반대의)처럼 접두사 contra로 변형된 형태로 사용되기도 합니다. 예문에서는 한국의 토종 클라우드 서비스 회사인 네이버클라우드의 미국 측 경쟁회사인 아마존웹서비스, 마이크로소프트 애저, 구글클라우드를 가리켜 US counterparts라고 표현했습니다.counterpart는 맞은편에서 대응하는 사람이나 조직을 뜻합니다. 가령 한국과 미국이 외교장관 회담을 한다면 우리 외무부 장관의 counterpart는 미국 국무장관(Secretary of State)이 된답니다. 흔히 저지르는 실수는 counterpartner라고 잘못 말하는 경우입니다. partner(동반자)는 나의 옆에 서 있는 사람이므로 counter와는 호응이 되지 않죠. 자칫하면 틀리기 쉬우니 조심해야 합니다.비슷한 말로는 equivalent가 있습니다. 어떤 지위에 대응하거나 동등한 역할을 하는 것이란 뜻입니다. 형용사와 명사로 활용할 수 있습니다. 100 meters is roughly equivalent to 110 yards(100미터는 대략 110야드에 해당한다). This newspaper is the Korean equivalent of the Wall Street Journal(이 신문은 한국에서 월스트리트저널과 비슷해).vis-a-vis도 종종 만나는 표현입니다. 프랑스어에서 유래한 말로 원래 뜻은 ‘얼굴을 마주하다(face to face)’입니다. 두 사람이 마주보고 앉는 마차를 vis-a-vis라고 하는데 counterpart와 같은 의미로 쓰입니다. I talked with my vis-a-vis in the US embassy(나는 미국 대사관에 있는 내 담당자와 얘기를 나눴다).기사 원문보기 https://www.kedglobal.com/cloud-computing/newsView/ked202210040009