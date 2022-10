한국 전래동화를 소재로 한 문화상품의

가능성을 보여줬다는 점에서

긍정적으로 평가할 만하다.

더 많은 전래동화를 배경으로 한

K콘텐츠의 탄생을 기대한다.

소현정 생글기자(등촌고 1년)

“All of the fish in the sea can’t stop me. All of the waves in the world can’t rock me. (바닷속 물고기도 나를 막진 못해. 세상의 어떤 파도도 나를 흔들 수 없어)”전래동화 <심청전>을 모티브로 제작한 애니메이션 영상 ‘심청전 Dive’가 주목받고 있다. 이 영상은 심청이 영어 노래를 부르며 인당수에 뛰어드는 장면으로 시작한다. 배경 음악인 ‘다이브(Dive)’는 미국 하버드대에서 공연 예술을 전공한 한인 3세 줄리아 류가 작사·작곡했다. 줄리아 류는 올해 초 이 노래를 만들어 SNS에 공개했다. 이에 관심을 가진 LG전자가 애니메이션 형식의 뮤직비디오를 만들어 볼 것을 제안해 영상이 제작됐다. 지난 9월 유튜브에 공개된 뒤 한 달 만에 조회수 1500만 회를 넘었다.줄리아 류는 심청전을 모티브로 한 음악을 만든 이유에 대해 “심청이 먼 길을 떠나 시련을 겪고 다시 집으로 돌아가는 여정이 타국에서 이방인으로 살아가며 고향을 그리워하는 한국인들의 열망과 닿아 있다고 느꼈다”고 설명했다.영상을 본 시청자들은 ‘한국 전래동화가 디즈니 작품 못지않은 애니메이션으로 재탄생해 감동적’이라는 반응을 보였다. 논란도 있다. 영상 초반부가 디즈니 애니메이션 ‘모아나’ ‘겨울왕국’의 OST와 비슷해 표절 아니냐는 의혹이 제기됐다. 심청이 물에 뛰어드는 장면을 너무 밝게 묘사했다는 지적도 있다. 그러나 이 영상은 한국 전래동화를 소재로 한 문화상품의 가능성을 보여줬다는 점에서 긍정적으로 평가할 만하다. 더 많은 전래동화를 배경으로 한 K콘텐츠의 탄생을 기대한다.소현정 생글기자 (등촌고 1년)