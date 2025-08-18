[생글기자 코너] 학생 창업 박람회에서 얻은 신선한 자극

지난 7월 22일 아산나눔재단이 서울 코엑스에서 청소년 기업가정신 축제 ‘아산 유스프러너 데모데이’를 개최했다. 올해 행사엔 150여 개 학교와 기관에서 2900여 명이 참가해 성황을 이뤘다. 박현호 크몽 대표가 기조 강연자로 나서 자신의 창업 경험과 기업가정신에 대해 청소년들에게 설명했다.기발한 아이디어와 실용성이 돋보이는 출품작이 많았다. 전인고등학교 학생들은 얼룩을 간편하게 지울 수 있는 ‘클린바 스티커’를 선보여 참관객의 감탄을 자아냈다.이날 행사에서는 환경을 주제로 한 창업 프로젝트가 유달리 많이 눈에 띄었다. 환경오염과 지구온난화로 인한 자연재해가 전 세계적 문제로 떠오르면서 청소년들 역시 관심을 갖고 환경을 지키기 위한 프로젝트를 시도하는 것으로 볼 수 있다. 서인천고등학교의 에코 라이트(eco write)팀은 폐지를 종이 죽으로 만들고 이를 건조한 다음 메모지로 재탄생시킨 리페이퍼(repaper)를 내놨다. 종이 죽으로 완성했다고는 믿기지 않을 만큼 부드러웠다. 이들은 종이를 만들 때 배출되는 온실가스를 줄이기 위해 리페이퍼를 개발했다고 설명했다.그 밖에 음료수 캔에 물감을 칠한 후 별자리 모양으로 구멍을 내고 뚜껑 부분을 잘라 조명 장치를 넣은 안중중학교의 찬욱 컴퍼니, 폐현수막을 모아 방수 가방 커버를 만든 가락중학교의 빅뱅 등이 인상적이었다. 실패한 작품을 전시한 실패박물관도 눈길을 끌었다.우리는 모두 자기 인생의 경영자다. 이번 행사는 기업가의 도전 정신을 갖고 하루하루를 열심히 살아야겠다고 다짐하게 된 의미 있는 경험이었다.최지유 생글기자(성내중 2학년)