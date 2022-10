누군가 발을 받쳐주면 쉽게 말에 올라갈 수 있을 겁니다.

여기서 나온 표현이 'give someone a leg up'입니다.

일을 쉽게 해결하도록 누군가를 도와준다는 뜻입니다.

Getty Images Bank

‘Weaker won offers no leg up for Korean exporters’



The steeper-than-expected decline in the won’s value is posing a grave threat to South Korean companies already struggling with rising inflation and higher interest rates.



A softening won used to support Korean exporters such as Samsung Electronics Co., SK Hynix Inc. and Hyundai Motor Co. by making their products cheaper overseas. It also boosts the converted value of their overseas sales, contributing to first-half profits of major Korean exporters.



But such benefits are now being outweighed by a surge in import costs accelerated by the cheaper local currency. Korean companies depend on imports of minerals and other raw materials to produce batteries, steel products and microchips.



The won is the worst - performing currency among emerging Asian economies this year. It has shed 16% of its value against the greenback so far this year, hitting its weakest level in over 13 and a half years.



해설

박해영 The Korea Economic Daily Global Edition 편집장

‘한국 수출기업에 도움이 되지 않는 원화 약세’예상보다 더 가파르게 떨어지고 있는 원화 가치가 가뜩이나 인플레이션과 고금리로 어려움을 겪고 있는 한국 수출기업들에 심각한 위협을 가하고 있다.원화가 약세를 보이면 삼성전자, SK하이닉스, 현대자동차 같은 한국 수출회사들은 제품 가격이 내려가는 효과가 생겨 경쟁력이 높아지는 것이 일반적이다. 주요 수출기업의 올해 상반기 해외 매출이 늘어난 것도 이런 영향이 컸다.하지만 이런 효과는 원화 가치 하락에 따른 수입비용 급등으로 상쇄되고 있다. 한국 기업들은 배터리나 철강제품, 반도체칩 등의 생산에 들어가는 광물과 원자재를 수입에 의존하고 있다.올 들어 원화는 아시아 주요 통화 가운데 가치가 가장 많이 떨어졌다. 연초 이후 원화 가치는 달러 대비 16% 하락해 13년 반 만에 최저치를 기록했다.최근 세계적인 달러 강세 현상으로 어려움을 겪고 있는 한국 수출기업들의 처지를 진단한 기사의 일부입니다.오늘 살펴볼 표현은 제목에 나오는 ‘offers no leg up’입니다. 말 위에 올라타는 장면을 상상해보세요. 누군가 발을 받쳐주면 쉽게 말에 올라갈 수 있을 겁니다. 여기서 나온 표현이 ‘give someone a leg up’입니다. 일을 쉽게 해결하도록 누군가를 도와준다는 뜻입니다. 예문에서는 give 대신 offer를 쓰고 부정적 의미로 no를 넣어서 ‘별 도움이 안 된다’는 의미로 사용했습니다.leg up 뒤에 ‘on someone’을 붙이면 ‘누구보다 유리한 위치’라는 뜻이 됩니다. 다른 사람보다 더 높은 곳으로 올라선다는 의미가 있으므로 전치사 on을 썼네요. Getting certifications will definitely give you a leg up on other people applying for the job(자격증이 있으면 다른 지원자들보다 확실히 유리할 거야).leg를 사용한 재미있는 표현이 여럿 있습니다. pull someone’s leg는 농담을 하거나 장난을 쳐서 골탕먹인다는 말이 됩니다. Stop pulling my leg(장난치지 마).풀 죽은 강아지가 꼬리를 내린 장면을 떠올려볼까요. tail between legs는 기가 죽어 있는 상황을 묘사하는 말입니다. They left the court with their tails between their legs after losing the rivalry match(그들은 숙적 팀과의 경기에서 지고는 풀이 죽은 채로 코트를 떠났다).