The currency authorities have been relatively inactive in the market, saying the dollar is strong globally. The won is expected to grow more volatile especially as the Fed is forecast to ramp up the target federal fund rate by at least 75 bps on Wednesday to a range of 3.00-3.25%, which is higher than the Bank of Korea’s benchmark interest rate of 2.50%.



The South Korean central bank, which has said it would allow such interest rate discounts, may spur speculative currency trading unless the authority takes appropriate measures to stabilize the won.



The BOK, along with the finance ministry and other authorities, needs to consider various steps including slower overseas investments by pension funds in addition to skilled intervention.



A stitch in time saves nine. A repeated failure in currency stabilization may cause authorities to lose the market's confidence, making the won a target of global speculators.



해설

박해영 The Korea Economic Daily Global Edition 편집장

통화당국은 달러 강세가 세계적인 현장이라며 비교적 소극적으로 음직여왔다. 미국 중앙은행(Fed)이 기준금리를 0.75%포인트 대폭 인상할 것으로 예상되는데 이렇게 되면 한국은행의 기준금리 연 2.5%를 넘어서게 된다. 따라서 원화의 변동성은 더 커질 것이다.한국은행이 한·미 금리 차를 용인하겠다는 입장을 공공연하게 밝힌 마당에 외환당국마저 원화가치 안정을 위해 적절한 조치를 취하지 않는다면 투기적 거래는 더욱 극성을 부릴 것이다. 한국은행과 재무당국은 등은 연기금의 해외투자 속도 조절과 같은 노련한 개입을 포함해 다양한 대응책을 고려할 필요가 있다. 외환당국이 번번이 관리에 실패해 원화가 국제 투기 세력의 타깃이 됨은 물론 시장의 신뢰까지 잃게 된다면 호미로 막을 일을 가래로도 못막는 사태를 초래할 수 있다.오늘 예문은 최근 심해지는 달러 강세, 원화 약세 현상을 두고 국내 통화당국의 대처가 미흡하다는 의견을 담은 칼럼의 일부입니다.여러분 구멍 난 양말을 신어본 적이 있나요? 처음에는 자세히 들여다봐야 눈에 띌 정도의 작은 구멍이지만 여러 번 신다 보면 구멍이 점점 커질 겁니다. 애초에 바느질을 했다면 쉽게 메웠을 테지만 시간이 흘러 틈새가 크게 벌어지면 바느질도 힘들어지겠지요.오늘 배울 표현이 바로 이런 경우에 쓰는 말입니다. 예문 마지막에 나오는 ‘a stitch in time saves nine’은 말 그대로 직역하면 ‘때맞춘 한 번의 바느질이 아홉 번의 바느질을 아껴준다’는 뜻입니다. in time은 timely(시의적절한)의 뜻이죠. 열 번의 바느질이 필요할 정도까지 일을 방치하지 말고 처음부터 한 번에 끝내버리라는 말입니다.한자성어로 유비무환(有備無患: 미리 준비해두면 뒤탈이 없다)에 딱 들어맞는 표현입니다. 위에 소개한 번역문처럼 호미로 막을 수 있는 일을 그대로 놔뒀다가 가래로도 못 막는 사태로 번질 수 있으니 조심해야 한다는 뜻으로 쓸 수 있습니다.비슷한 표현으로 ‘better safe than sorry’도 있습니다. 나중에 후회하기보다 지금 안전한 게 더 낫다는 말로 유비무환과 비슷합니다. It’s probably not necessary to check the weather report again, but it's better to be safe than sorry(일기예보를 한 번 더 챙겨볼 필요는 없겠지만, 그래도 미리 대비하는 게 낫겠지).