무엇이 현명한 선택일까?

주니어 생글생글

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주니어 생글생글 제218호 커버스토리 주제는 행동경제학입니다. 행동경제학은 인간의 심리적·인지적 편향을 연구하는 경제학의 한 분야입니다. 감정, 심리, 정보 부족 등으로 인해 비합리적으로 행동할 수 있다는 점을 일상에서 흔히 경험하는 사례를 통해 설명합니다. 편향과 오류를 극복하고 합리적으로 판단할 수 있는 방법도 알려줍니다.