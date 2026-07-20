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AI 기반 경제·논술 플랫폼으로 진화

기존 독자는 핵심 콘텐츠 계속 이용

종이신문은 이번 호로 발행 중단

생글생글 디지털 도서관 페이지.

생글생글이 기존 종이신문을 대신할 새로운 서비스 ‘생글생글 디지털 도서관’(https://sgsg-ai.com)으로 오는 8월부터 독자 여러분을 찾아갑니다. 기존 핵심 콘텐츠를 디지털 환경에 맞게 업그레이드해 급변하는 디지털 중심의 교육 생태계에 대응하기 위해서입니다. 이에 따라 생글생글 종이신문은 20일 자를 마지막으로 발행을 종료합니다.디지털 도서관의 핵심 콘텐츠는 기존 생글생글 신문과 마찬가지로 매주 새롭게 업데이트됩니다. ‘커버스토리’ ‘시사이슈 찬반토론’ ‘경제야 놀자’ ‘키워드 시사경제’ ‘숫자로 읽는 경제’ 등이 요일별로 주 1회 새로운 내용으로 독자를 만납니다.생글생글 종이신문을 유료로 구독하거나 한국경제신문과 함께 이용하는 독자는 디지털 도서관에서 핵심 콘텐츠를 이용할 수 있습니다.일반 독자에게도 다양한 서비스가 무료로 개방됩니다. 웹사이트 상단의 ‘오늘의 논술 쟁점’을 비롯해 ‘AI 검색창’ ‘테샛 모의고사’ ‘이번 주 학습코너’ ‘오늘의 학습’ 등을 누구나 이용할 수 있습니다.생글생글 디지털 도서관의 가장 큰 특징은 인공지능(AI)으로 구동되는 디지털 아카이브라는 점입니다. ‘오늘의 논술 쟁점’과 ‘오늘의 학습’은 국내 대표 경제·논술신문인 생글생글이 20년간 축적한 콘텐츠와 최신 경제 상식, 사회 현안 자료를 바탕으로 AI가 시의성에 맞게 편집해 제공합니다.특히 ‘오늘의 논술 쟁점’은 논술시험에 자주 출제되는 30여 개 핵심 주제를 월·수·금요일에, 생글생글 찬반토론에서 다뤄온 760여 개 주제를 화·목·토·일요일에 소개합니다. ‘AI 검색창’은 생글생글 과월호를 바탕으로 독자의 질문에 맞는 답과 관련 콘텐츠를 찾아주는 서비스입니다. AI를 통해 20년간 쌓아온 생글생글의 지식과 정보를 더욱 쉽고 편리하게 활용할 수 있습니다.‘이번 주 학습코너’에서는 한국경제신문 논설위원들이 쓰는 짧은 교양 칼럼 ‘생글 시선’, 올바른 우리말 사용을 돕는 ‘열려라 우리말’, 수학적 사고력을 키워주는 ‘재미있는 수학’ 등을 만날 수 있습니다. 또한 ‘대입전략’과 ‘논술 길잡이’ 등 입시 관련 콘텐츠도 매주 또는 격주로 제공됩니다.웹사이트 하단의 ‘오늘의 경제지표’에서는 기준금리, 물가상승률, 환율 등 각종 시험과 경제 뉴스에 자주 등장하는 여섯 가지 주요 지표를 알기 쉽게 설명합니다. 각 지표와 관련된 기사와 핵심 개념도 함께 확인할 수 있습니다.생글생글 디지털 도서관은 궁금한 내용을 AI로 검색하고, 관련 기사와 해설로 학습한 뒤, 테샛 문제를 풀며 학습 성과를 점검할 수 있도록 유기적으로 설계했습니다.새롭게 출발하는 생글생글 디지털 도서관에 독자 여러분의 많은 관심과 이용을 부탁드립니다.[문의] 전화 (02)360-4069, 이메일 nie@hankyung.com