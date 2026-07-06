6월 모평 탐구 응시 분석
올해 고3과 재수생이 처음으로 함께 본 시험인 6월 모의고사 채점 결과가 공개됐다. 가장 관심을 끄는 부분은 ‘사탐런’이다. 지난해 나타나기 시작한 사탐런 현상이 어떤 흐름을 보이고 있으며, 올해 수능에는 어떤 변수로 작용할지 분석해본다.심화하는 사탐런
[대입전략] '사탐 한 과목 이상' 응시자 86%로 역대 최고, '과탐만' 선택 13.7%로 급감…입시 혼란 불가피
현행 통합수능 체제에서 사탐런 현상은 2025학년도 수능부터 감지되기 시작했다. 수능에서 사탐 한 과목 이상 접수 비율은 2022학년도 52.3%, 2023학년도 51.4%, 2024학년도 50.3%로 비슷하게 이어지다가 2025학년도에 61.0%로 크게 증가했다. 2026학년도는 77.1%로 급등했다. 6월 모의평가에서 비슷한 흐름이 나타난다. 사탐 한 과목 이상 응시 학생은 2022학년도 54.3%, 2023학년도 52.9%, 2024학년도 51.5%, 2025학년도 59.2%, 2026학년도 75.4%로 2026학년도에 크게 증가했다. 2027학년도인 이번 6월 모평에서는 무려 86.3%로 높아졌다.

이와 반대로 과탐만 응시한 학생의 비율은 계속 감소해왔다. 통합수능 이래로 수능 과탐 응시자 비율을 살펴보면 2022학년도 47.7%, 2023학년도 48.6%, 2024학년도 49.7%로 이때까지는 대부분 이과 과목인 과탐을 선택했다. 그러나 2025학년도에 39.0%로 큰 폭으로 떨어지더니 2026학년도엔 22.9%를 기록했다. 6월 모의평가에서도 비슷한 감소세가 보인다. 통합수능 도입 이후 2022학년도 45.7%, 2023학년도 47.1%, 2024학년도 48.5%, 2025학년도 40.8%, 2026학년도 24.6%로 크게 감소했다. 급기야 금년도 6월 모의평가에서는 과탐 응시자가 13.7%로, 전년 대비 4만6533명(45.6%) 감소한 것으로 나타났다. 지난해 대비 반토막 난 것이다.

이에 따라 과탐을 본 학생 중 2등급 이내 인원이 지난해와 비교해 크게 줄었다. 작년 6월 모의고사에서는 과탐 2등급 이내 인원이 3만4164명이었으나, 올해는 2만2475명으로 1만1689명(34.2%) 감소했다. 수능은 성적순 상위 4%는 1등급, 11% 이내는 2등급을 받는 구조다. 과탐 응시자가 줄어들면서 자연스레 2등급 이내에 들어오는 인원도 감소한 것이다. 반대로 6월 모의평가 사탐 2등급 이내 인원은 지난해 6만8363명에서 금년도 7만3745명으로 5382명(7.9%) 증가했다.탐구 과목별 응시자 변화과탐 과목별 응시자 수는 작년 6월 모의고사와 비교해 생명과학I은 3만6499명(39.6%), 지구과학I 3만1475명(33.8%), 물리학I 1만3084명(33.6%), 화학I은 5717명(27.0%)씩 각각 감소했다. 과탐I 과목 전체로 8만6775명(35.4%)이 줄었다. 과탐II 과목에서는 화학II가 전년 6월 대비 1937명(32.0%), 생명과학II 2383명(24.7%), 지구과학II 849명(14.5%), 물리학II 841명(13.8%)씩 감소했다. 과탐II 과목 전체로 보면 6010명(21.7%)이 전년 6월 모의평가 대비 감소한 것으로 나타났다. 반면 사회탐구 과목에서는 사회문화가 지난해 6월 대비 3만1594명(16.2%), 생활과윤리는 2만7783명(16.9%), 윤리와사상은 8246명(19.7%)씩 전년 대비 각각 증가했다.과목 선택 기회비용 등 따져야
[대입전략] '사탐 한 과목 이상' 응시자 86%로 역대 최고, '과탐만' 선택 13.7%로 급감…입시 혼란 불가피
사탐런은 탐구 과목 간 유불리를 심화할 수 있다. 사탐런 현상 심화로 과탐 응시생 수가 크게 줄면서 과탐에서 2등급 이내 상위 등급 인원은 큰 폭으로 줄어들고, 과탐 응시생은 본인의 실력과 무관하게 불이익을 감수해야 하는 구조다. 더군다나 2027학년도 입시가 현행 통합수능 마지막 해라는 점을 감안하면 수험생의 불안감은 더 커질 수밖에 없다. 이에 따라 금년도 대입에서도 상당히 큰 혼란이 있을 것으로 보인다.

올해 수능 원서 접수는 8월 24일부터 9월 4일까지 진행된다. 따라서 금년도 수험생의 과목별 응시 인원 통계를 확인할 수 있는 자료는 6월 모의평가가 마지막이다. 과목 전환을 고려하는 수험생은 현재 과목에서의 점수 상승 가능성, 과목 전환에 따른 학습 부담 등 기회비용을 잘 판단하고 결정해야 한다. 과목 전환에 따른 유불리를 예측해볼 수 있는 통계적 근거 등이 현재로선 없다는 점도 유의해야 한다.

임성호 종로학원 대표이사
임성호 종로학원 대표이사
지금으로서는 향후 모의고사인 9월 모평에 초점을 맞춰 수능 전 범위 완전 학습을 철저하게 하는 것이 가장 중요하다. 7월 내에 수시 최종 지원 대학까지 빠르게 결정하고, 이후에는 수능 준비에 최선을 다하는 것이 바람직해 보인다.