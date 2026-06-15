스마트폰 없는 세상, 레닌이 ‘전기화’에 올인한 사정 [세계를 바꾼 순간들]

전기 중요성 강조한 소련

공산당 집권 때 미미했던 산업화

혁명·내전으로 경제 어려움 증폭



계획경제의 중심은 전력

경제발전 청사진 '고엘로 계획'

5개년 계획으로 구체 방안 수립



너무나 컸던 현실과 이상의 괴리

"10년내 전력 생산량 4배" 호언

인프라 구축, 이상에 크게 못 미쳐

옛 소련의 ‘고엘로 계획’ 홍보 포스터. /위키피디아 제공

“공산주의는 사회주의 권력에다 전 국가의 전기화를 더한 것이다.” 러시아혁명의 태두 블라디미르 레닌은 위와 같은 말로 전기·전력의 중요성을 강조했다. 이 같은 표어가 국가 지도자의 입에서 나오게 된 데는 그만한 이유가 있었다.러시아혁명으로 집권한 소련 공산당은 1920년대까지 정치적·경제적 기반이 취약했다. 국가 경제는 침체 상태를 벗어나지 못했다. 1920년 공업 생산량은 제1차 세계대전 전인 1913년의 14%에 지나지 않았다. 1920년 6월 당시 전체 기관차의 60%가 운행이 불가능했다.1923년 소련의 평균 열차 운행 속도는 시속 10마일(16km) 이하였고, 열차 이용객 수는 1913년의 절반에 불과했다. 이에 따라 많은 공장이 원자재와 연료 부족으로 문을 닫아야 했다. 러시아의 주요 탄전은 가동 중단 상태였고, 공장 시설도 제대로 돌아가는 것이 거의 없었다. 당시 대기업의 생산량은 전쟁 전의 18% 수준이었다. 곳곳에 기아와 질병이 만연했고, 혁명의 결과를 되돌리기 위한 백군과 외국 간섭군의 위협도 여전했다.위기를 벗어나기 위해 소련 정부는 1920년 2월 ‘고엘로(ГОЭЛРО)’라는 약칭으로 불린 러시아 전력화 기구를 만들었다. 그리고 이 기구에서 ‘고엘로 계획(план ГОЭЛРО)’이라는 전력화 사업 계획을 마련했다. 이는 소련의 경제를 회복하고 발전시키기 위한 첫 5개년 계획이었고, 이후 소련의 계획경제 당국인 고스플란(Госплан)이 추진하는 5개년 계획의 원형이 됐다. 레닌은 “10년 안에 소련을 ‘전기의 나라’로 만들겠다”는 각오를 밝혔다.글레프 크르지쟈놉스키의 지휘하에 200여 명의 과학자와 엔지니어가 고엘로에 참여했다. 고엘로는 붕괴한 경제를 새로운 기술의 토대 위에서 재생시키고자 했다. 1920년 말 고엘로는 ‘러시아 전기화 계획’을 발표했고, 제8차 공산당 대회와 정부 승인을 거쳐 1921년부터 시행에 들어갔다. 이 계획은 러시아 전역의 전기화를 바탕으로 소련 사회의 경제구조를 전면적으로 개편하는 것을 목표로 했다. 또한 10년 안에 소련의 전력 생산량을 4배로 늘린다는 계획이었다.첨단 현대기술을 바탕으로 산업기반을 육성해 농촌과 도시를 연결하는 고리를 만들겠다는 청사진도 제시했다. 이를 바탕으로 낙후되고 후진적인 농촌을 가난과 무시, 질병으로부터 해방시키겠다는 것이었다. 이에 따라 평탄한 지형이 많은 소련의 지리적 특성을 고려해 수력발전보다 석탄과 석유를 활용한 화력발전에 중점을 두었다. 당시 신설을 고려한 30개 발전소 중 20개가 화력발전소였고, 수력발전소는 10개에 불과했다.농촌과 도시 모두 현대화를 도모했다. 소규모 발전소를 농촌에 건설함으로써 농가에 전력을 보급해 전기 조명을 도입할 뿐 아니라 모터 등 각종 전기 기구로 농사와 농촌의 가내공업에 도움을 주고자 했다. 현대적 경영 방식을 도입해 농민의 의식 구조도 개선하기로 했다. 가장 낙후된 농촌의 경제 수준을 높여 도시와 농촌의 불화를 종식하는 것을 추구했다.고엘로 계획에서 중점을 둔 것은 전력을 활용한 현대적인 대규모 생산이었다. 전기를 기초로 삼은 대규모 기계공업의 육성을 꿈꾼 것이다. ‘농업까지 개조할 수 있는 기계제 대공업’은 ‘전국의 전기화’와 동의어가 됐다. 전기의 보급이 확산해 생산력이 비약적으로 향상되면 생산의 사회화를 이룰 수 있고, 궁극적으로 생산관계의 변화를 가져와 사회주의 제도가 강화된다고 본 것이다.이에 따라 소련 사회의 급격한 도시화가 진행됐다. 1926년부터 1936년 사이에 소련에서 도시 인구는 2600만 명에서 5600만 명으로 두 배 이상 늘었다. 도시 노동자 수도 1927~1928년부터 1932년 사이에 1130만 명에서 2280만 명으로 급증했다. 이 같은 변화의 이면에는 낙후됐으면서도 러시아 사회의 대부분을 차지하던 후진 농촌사회가 혁명 세력의 계획과 다른 엉뚱한 방향으로 튈 수 있으며 사회주의혁명의 반동 기반으로 이용될 수 있다는 우려도 영향을 미쳤다.이에 따라 소련 전역이 8개 지역으로 구분됐다. 10개의 수력발전 시설을 포함한 30개 지역 발전소 네트워크와 전기력에 기반을 둔 다수의 대규모 산업단지 조성을 추진했다. 1913년 연간 19억㎾h에 불과하던 전력 생산량을 88억㎾h 수준으로 늘리는 것을 목표로 삼았다. 소련 내 교통 시스템에 대한 대대적인 업그레이드도 추진했다. 낡은 철도망은 새롭게 교체됐고, 철도망도 복잡하게 깔렸다. 볼가강과 돈강을 연결하는 운하도 건설했다.전력 생산은 계획 목표를 달성해 1931년 연간 88억㎾h에 도달했고, 제1차 5개년 계획이 마무리된 1932년에는 135억㎾h를 기록했다. 이후 생산량은 더욱 늘어나 제2차 세계대전 발발 직전인 1940년에는 연간 480억㎾h에 이르렀다.하지만 모든 분야가 꼭 계획대로 진척되진 못했다. 소련의 국가 선전기구가 1931년에 당초 계획을 원칙적으로 달성했다고 주장했지만, 실제로는 1930년대에 단 3개의 수력발전소만 조성됐을 뿐이다. 원래 계획한 10개의 수력발전소에는 크게 못 미치는 성과였다.레닌은 소비에트 권력이 주도해 전기화를 추진한다면 사적 기업의 이해관계가 아닌 전국민적 관점에서 신속하고 효율적으로 이룰 수 있다고 판단했다. 그는 전기화가 소련 경제의 균형발전을 이끌 것이라는 목표는 제시했지만, 이를 실현하기 위한 추진 과정과 실행 조건은 충분히 마련되지 않았다. 결국 막연한 이상에 의존해 추진한 개혁은 기대에 미치지 못하는 결과를 내는 데 그쳤다.