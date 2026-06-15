내신도 수능도 올A여야 가능? 지역의사제 첫 선발의 냉혹한 현실 [대입전략]

의대 지역의사제 첫 선발

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임성호 종로학원 대표이사

2027학년도 전국 31개 의대의 지역의사제 선발 인원인 488명 중 93.9%에 달하는 458명이 수시에서 선발된다. 반면 정시 전형에서는 6.1%(30명)만 선발한다. 이에 따라 지역의사제 첫 선발에서는 학교 내신 성적이 합격을 가르는 가장 중요한 지표가 될 전망이다.경인 지역 4개 대학(22명)을 비롯해 강원지역 4개 대학(63명), 대구·경북 지역 5개 대학(72명), 부울경 지역 6개 대학(97명)은 전원 수시에서만 선발하며, 정시 선발 인원은 전혀 없다. 해당 지역 학생들은 학교 내신성적이 우수하지 못할 경우, 지역의사제 첫 선발에 지원하기가 사실상 어려워졌다. 반수를 통해 의대 재진입을 목표로 하는 수험생 역시 수시 지원 전략에 상당한 영향을 받을 것으로 보인다. 반면 지방권 학생 중 내신성적이 최상위권인 학생에게는 지방 소재 대학의 지역인재 전형과 지역의사제 전형에 동시 지원할 기회가 생겨 합격의 문호가 넓어졌다.다른 지역의 경우 충청권 7개 대학(지역의사제 선발 118명 중 105명, 89%), 호남권 4개 대학(88명 중 79명, 89.8%), 제주권 1개 대학(28명 중 20명, 71.4%)이 수시 선발에 배치됐다. 정시에서 지역의사제를 선발하는 대학은 충북대(13명), 전남대(9명), 제주대(8명) 등 3개 대학뿐이며, 총 30명을 선발한다.수시로 지역의사제를 선발하는 31개 대학(458명) 중 수능최저학력기준을 적용하는 인원은 447명에 달하며, 수능최저를 적용하지 않는 인원은 11명(2.4%)에 불과하다. 즉 내신 성적뿐 아니라 수능 성적까지 완벽히 갖추지 못하면 지역의사제 전형 합격은 불가능한 구조다. 지역의사제 전형 전체 선발 인원의 93.9%를 수시에서 선발하고, 이 수시 선발 인원의 97.6%에 수능최저가 적용되므로 대학들은 내신과 수능 성적을 동시에 요구하고 있는 셈이다.수시에서 수능최저를 적용하지 않는 대학은 성균관대(3명), 인하대(6명), 제주대(2명) 등 3개 대학 11명에 그친다. 대학별 수시 수능최저 요구 기준을 보면 가천대는 3개 영역 1등급, 아주대는 4개 영역 등급 합 6을 요구할 정도로 기준이 매우 높다.강원권에서는 강원대 3개 영역 등급 합 7, 연세대(미래) 3개 등급 합 5, 한림대 3개 등급 합 5, 가톨릭관동대는 3개 등급 합 7을 요구하며, 연세대(미래)와 한림대는 영어 2등급을 추가로 요구한다. 대구·경북권에서는 경북대 3개 등급 합 5, 계명대 3개 등급 합 4(광역권)·5(진료권), 대구가톨릭대 3개 등급 합 4(광역권)·5(진료권), 동국대(WISE) 3개 등급 합 4, 영남대 3개 등급 합 4(광역권)·5(진료권)를 요구한다.부울경에서는 경상국립대 3개 등급 합 6, 고신대 3개 등급 합 5, 동아대 3개 등급 합 4(광역권)·5(진료권), 부산대 3개 등급 합 4, 울산대 3개 등급 합 5, 인제대는 4개 영역 각 2등급을 요구한다. 제주대는 3개 등급 합 6을 요구한다. 충청권에서는 건국대(글로컬) 3개 등급 합 6, 건양대 3개 등급 합 6, 단국대(천안) 3개 등급 합 5(광역권)·6(진료권), 순천향대 3개 등급 합 5, 을지대 3개 등급 합 5, 충남대 3개 등급 합 6, 충북대 3개 등급 합 6을 요구한다. 호남권 소재 원광대·전남대·전북대·조선대 4개 대학은 모두 3개 등급 합 6을 요구한다.2027학년도에 첫선을 보이는 지역의사제는 결국 내신과 수능 성적이 모두 최상위권 학생들이 선점할 것으로 보인다. 지방권 학생 중 우수한 자원들이 지역의사제로 흡수됨에 따라 이는 상위권 자연계 일반학과의 내신 및 수능 합격선에도 연쇄효과를 미쳐 일시적인 합격선 하락을 가져올 가능성이 있다.하지만 2027학년도는 현행 교육과정(내신 및 수능 체제)으로 치르는 마지막 입시다. 이 때문에 졸업생(N수생)들에게는 ‘올해가 마지막 재도전 기회’라는 심리적 압박이 작용할 수 있다. 또 지역의사제 신설로 상위권 의대 진학의 문호가 넓어진 점 등이 복합적으로 작용해 졸업생 유입이 대폭 늘어날 여지도 크다. 실제로 지난 6월 모의평가의 졸업생 접수자 수(9만6931명)는 2011년 이후 역대 최대 규모였다. 이처럼 탄탄한 N수생 유입이 하방 압력을 지탱할 경우 자연계 일반학과의 실제 합격선 하락 폭은 예상보다 크지 않을 수 있다.