주식 투자의 기초

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주식투자의 특징

주식투자의 방법

주식투자의 전략

√ 기억해주세요

김형진 중앙대 강사

주식투자란 수익을 얻기 위해 주식을 매수하는 행위다. 기업의 지분을 나타내는 주식을 매수함으로써 시세차익과 배당수익을 추구하는 것이다. 주식투자는 높은 수익률을 기대할 수 있지만 그만큼 위험도 따르기 때문에 주식의 특성을 이해하고 본인의 책임하에 신중하게 판단해야 한다. 특히 많은 자금을 투입하는 경우 한 종목에만 집중하기보다 여러 주식에 분산해 투자하는 전략이 필요하다.주식투자를 통한 수익은 배당과 시세차익을 통해 발생한다. 주식을 보유해 배당을 받다가 주식을 매수했을 때의 가격보다 상승했을 때 보유 주식을 판매하면 시세차익이 생기면서 수익이 발생한다. 대다수 주식투자의 최종 목적은 수익을 내는 것이다.하지만 주식은 채권과 달리 주식을 보유하면 해당 주식을 발행한 회사의 일부분을 소유하는 주주도 된다. 주주가 된다는 것은 회사가 발행한 전체 주식 중 자신이 보유한 주식의 비중만큼 회사의 소유권을 갖는 것이다. 즉 소유한 비중만큼 회사의 경영에 참여할 수 있다. 회사 경영에 참여하는 정도는 본인의 의사에 따라 적극적일 수도, 소극적일 수도 있다. 하지만 적극적인 배당과 주가 상승을 위해서는 기업의 성장이 필요하므로 주식을 매도하기 전까지 주주는 회사의 운영에 관심을 가질 수밖에 없다.주식투자도 채권투자와 마찬가지로 직접투자와 간접투자로 구분된다. 직접투자는 온라인 주식매매 계좌를 개설해 비대면으로 편리하게 할 수 있다. 신분증을 가지고 원하는 증권사 사이트나 앱에서 주식매매 계좌를 개설한 뒤 컴퓨터에는 HTS, 휴대폰에는 MTS를 설치하면 즉시 주식 거래가 가능하다. 진입장벽이 거의 없는 셈이다. 전화로 증권사 직원을 통해 주식을 거래하는 것도 가능하다.주식은 거래할 때마다 수수료가 부과된다. 전화 거래는 직원의 도움을 받아 진행되다 보니 수수료가 비싸다. 특별한 경우가 아니라면 온라인을 통해 거래하는 것이 유리하다. 여기에 주식을 매도하는 경우에는 증권거래세도 부과된다, 수수료와 증권거래세는 주가가 상승해 시세차익이 발생한 경우에만 납부하는 게 아니라 거래액을 기준으로 부과되기 때문에 주식투자 시 반드시 고려해야 한다.어떤 주식을 사야 할지 결정하기 어렵다면 주식에 대해 잘 아는 전문가가 대신 운용해주는 간접투자 방식을 활용하는 것도 방법이다. 주식투자는 채권투자에 비해 투자 대상을 고르는 데 많은 시간과 노력이 필요한 만큼 쉽지 않은 일이다. 따라서 개별 주식 종목을 분석할 시간이 부족한 투자자는 간접투자 전문가가 만들어놓은 주식형 펀드를 활용하는 것도 대안이 될 수 있다.주식은 배당금과 매각대금이 사전에 정해지는 게 아니므로 구매할 주식의 가치를 평가하는 일이 쉽지 않다. 따라서 투자할 주식의 종목과 보유 중인 주식을 판매할 시점에 대한 정보를 수집하고 분석해야 한다. 주식 분석은 기본적 분석과 기술적 분석으로 분류된다.기본적 분석(fundamental analysis)은 주가에 영향을 미치는 기업 내외부의 여러 요인을 분석해 주식가격에 아직 반영되지 않은 주식의 내재가치를 추정하고, 그 내재가치가 높은 주식을 구매하려는 전략이다. 이러한 분석은 시장에서 저평가된 주식을 찾아 초과수익을 얻으려는 적극적인 투자 전략이다.반대로 기술적 분석(technical analysis)은 주가와 거래량 등 과거 데이터를 토대로 주가의 반복적이고 예측 가능한 패턴을 파악해 미래의 주가 움직임을 예측하고, 이를 근거로 매수 시점을 결정하는 전략이다. 기술적 분석가들은 주가에 투자자의 이성적 요인이 반영되어 주가가 기업의 내재가치를 반영한다는 사실에 대해서는 인정한다. 하지만 기업의 내재가치에 관한 정보는 서서히 주가에 반영되므로 단기적 주가 변동은 비이성적이고 심리적인 요인이 많이 반영된다고 보고 이에 대한 규칙을 찾아내 투자 대상을 찾는다.주식투자를 통한 수익은 배당과 시세차익을 통해 발생한다. 주식을 보유하고 있으면서 배당을 받고 있다가 주식을 구매했을 때의 가격보다 더 상승했을 때 보유하고 있던 주식을 판매하면 시세차익이 생기면서 수익이 발생한다. 대다수 주식투자의 최종 목적은 수익을 내는 것이다.