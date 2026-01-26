본문 바로가기
생글생글은 '생각하고 글쓰는' 힘을 길러줍니다
홈
나도 주식투자 해 볼까?
입력 2026.01.26 09:01
수정 2026.01.26 09:05
생글생글 928호
주니어 생글생글
구독 신청 jrsgsg.hankyung.com
주니어 생글생글 제194호 커버스토리 주제는 주식투자입니다. 코스피가 사상 처음으로 5000을 돌파하는 등 주가가 급등하는 가운데 청소년 사이에서도 주식투자에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 주식이란 무엇이며 어떻게 투자 이익을 얻을 수 있는지, 주식투자를 할 때 주의해야 할 점은 무엇인지 등을 초등학생의 눈높이에서 설명했습니다.
#생글생글
#주니어 생글생글
#주식
#주식투자
시사·교양 기타
상단 바로가기