나도 주식투자 해 볼까?

주니어 생글생글

주니어 생글생글 제194호 커버스토리 주제는 주식투자입니다. 코스피가 사상 처음으로 5000을 돌파하는 등 주가가 급등하는 가운데 청소년 사이에서도 주식투자에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 주식이란 무엇이며 어떻게 투자 이익을 얻을 수 있는지, 주식투자를 할 때 주의해야 할 점은 무엇인지 등을 초등학생의 눈높이에서 설명했습니다.