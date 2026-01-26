Cover Story

국부펀드·국민성장펀드 역할 기대

“국부펀드는 국가전략의 두뇌”

NIE포인트

먼저 펀드(fund)란 무엇인지 복습해볼까요? 펀드는 자산운용회사가 투자자로부터 모은 자금을 주식이나 채권 등에 투자한 뒤, 그 수익을 돌려주는 금융상품을 말합니다. 돈을 모아 투자한다는 점에서 ‘집합투자기구’이고, 전문가가 대신 운용해준다는 점에서 ‘간접투자상품’입니다. 펀드는 증권펀드, 부동산펀드, 파생상품펀드, 주가지수펀드(ETF), 사모펀드, 사모투자회사 등으로 다양합니다.이름에 같은 ‘펀드’가 붙어 있지만, 국부펀드는 꽤나 성격이 다릅니다. 위의 펀드들이 민간의 금융투자상품인 데 반해, 국부펀드는 정부가 소유하거나 관리하는 투자 펀드를 말합니다. 나라의 부(富)를 기초자산으로 삼아 국부를 더 키우고 경제적 안정에도 기여하고자 하는 펀드입니다. 주로 외환보유액이나 자원 수출로 확보한 자금, 재정 흑자로 생긴 여유자금을 장기 투자전략에 따라 주식·채권·부동산 등에 투자합니다.그러면 ‘국민성장펀드’는 또 뭘까요? 지난 20일 정부는 국민성장펀드에 소득공제, 배당소득 분리과세 등 파격적인 세제 혜택을 부여하는 방안을 밝혔습니다. 이 펀드는 국내 첨단 전략 산업에 투자해 관련한 생태계를 조성하고자 정부가 총 150조원 규모로 만드는 공공정책펀드입니다. 국민도 투자할 수 있도록 문호를 열고, 이렇게 마련한 돈으로 ‘K-엔비디아’ 육성, 국가 인공지능(AI) 컴퓨팅 센터, 해상풍력·전고체 배터리 등 유망 분야에 집중 투자하겠다는 겁니다. K-엔비디아를 키워 국민이 이익을 향유하게 하겠다는 것은 국민성장펀드를 두고 하는 말입니다.이제 이해할 수 있을 겁니다. 새롭게 만들어지는 국부펀드는 국유 자산과 공기업 지분을 모아 국가 전략 산업에 장기 투자하는 지주회사 형태의 투자 플랫폼입니다. 싱가포르 국부펀드 테마섹(Temasek)이 모델이죠. 그리고 한국투자공사(KIC)는 외환보유액 등을 해외에 투자하는 전통적 국부펀드입니다. 싱가포르투자청(GIC)과 역할이 비슷합니다. 마지막으로 국민성장펀드는 경제성장을 앞에서 이끌 마중물 역할을 하는 공공펀드로서, 국민이 투자할 수 있게 국민 참여형으로 만드는 겁니다.국부펀드를 통한 국부 증대는 제2차 세계대전 이후 세계 주요국 사례에서 효과성이 충분히 입증됐습니다. 1974년 설립된 싱가포르의 테마섹은 최근 20년간 연평균 수익률이 9%, 50년으로 넓혀보면 연평균 14%에 이르는 수익률을 올렸습니다. 이 기간에 오일쇼크, 아시아 외환위기, 글로벌 금융위기 등 수많은 경제위기가 있었다는 점에서 놀라운 수익률입니다. 싱가포르 GIC도 20년 연평균 수익률 4.6%로 안정적 성과를 보였습니다.비결이 무엇일까요? GIC 창립자인 조지 추는 국부펀드를 ‘국가의 뇌(brain)’에 비유하며 “정치적 압력이나 단기 안목을 극복하고 글로벌 자산을 최적화하는 전략적인 두뇌”라고 묘사했습니다. 국가가 민간과 한 몸이 돼 경제를 이끌어가는 싱가포르 특유의 경제 시스템에 우수 인재들이 국부펀드 운용을 맡고 독립성을 보장받기 때문이라고 설명할 수 있습니다.다음으로 노르웨이 정부연기금(GPFG)이 성공 사례로 꼽힙니다. 이 펀드의 운용자산은 약 1조7000억 달러(약 2500조원)로 세계 최대 규모를 자랑합니다. 1998년 설립 이후 2023년까지 연평균 수익률은 7.5%에 이르렀습니다. 노르웨이산 석유 자원에서 발생하는 수익을 글로벌 주식과 채권에 분산 투자한 결과, 국민 1인당 약 30만 달러(약 4억4000만원)의 자산 증식 효과를 봤다고 합니다.이에 대해 노르웨이 경제학자 라멜레 지아비는 “석유라는 유한 자원을 미래세대의 금융자산으로 변환하는 시간 기계”라고 국부펀드를 설명했습니다. 자원은 쓰면 쓸수록 고갈 시점이 다가오는 리스크가 있습니다. 석유 자원을 장기간의 투자 재원으로 바꿔 경제 안정과 성장잠재력 확보에 잘 활용했다는 설명입니다. 이를 통해 노르웨이는 국내총생산 증가율을 연간 0.5~1.0%p만큼 높였다는 연구 결과가 있습니다.장규호 한경 경제교육연구소 연구위원1. 한국투자공사, 국민연금의 수익률을 비교해보자.2. 공공정책펀드가 성공한 사례가 없다. 이유가 뭘까?3. 싱가포르 테마섹의 발전 과정과 성공 요인에 대해 알아보자.