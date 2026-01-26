77편의 잠언시가 전하는 깊은 감동과 울림 [이근미 작가의 BOOK STORY]

류시화 엮음 <지금 알고 있는 걸 그때도 알았더라면>

이근미 작가

시를 읽는 사람이 점점 늘어난다니, 반가운 소식이다. 최근 6년간 매년 1020세대의 구입 비중이 확대됐기 때문이라고 한다. 시 분야의 주요 구매층은 50대였으나 젊은 세대가 시에 관심을 가지면서 판매량이 늘었다는 것이다.시를 읽는 이유는 무엇일까. 짧은 글 속에 많은 것이 담겨 있기 때문이리라. 인생과 통찰력, 빛나는 문장이 전하는 감동, 나와 다른 시선까지. 나도 쓸 수 있겠다는 자신감이 은근히 차오르는 것도 시를 읽게 하는 힘이리라.교보문고가 지난해 상반기 시 부문 판매량이 27% 늘었다며 여러 이름을 거론했는데, 해마다 빠지지 않는 이가 있으니 바로 류시화 시인이다. 직접 쓴 <그대가 곁에 있어도 나는 그대가 그립다>(1991), <외눈박이 물고기의 사랑>(1996)과 여러 작가의 시를 엄선해 엮은 <지금 알고 있는 걸 그때도 알았더라면>(1998)은 오랜 기간 시 베스트셀러 상위권을 유지했다. 그 가운데 <지금 알고 있는 걸 그때도 알았더라면>이 여전히 뜨거운 사랑을 받고 있다.잠언 시집으로 명명한 이 시집의 필자는 국내외 유명 시인을 비롯해 수녀, 유대인 랍비, 걸인, 에이즈 감염자, 가수, 도둑까지 다양하다. 이 시집에 실린 77편의 잠언시는 깊은 감동과 울림 속에서 독자의 마음을 크게 움직이게 만든다.‘지금 알고 있는 걸 그때도 알았더라면’이라는 제목이 끊임없이 인용된다는 점도 이 시집을 오래 살아남게 한 요인일 것이다. 미국 작가 킴벌리 커버거의 시 제목 ‘If I Knew’를 매우 시적으로 번역해 큰 주목을 받고 있다.킴벌리 커버거는 ‘If I Knew’에서 “다른 사람들이 나에 대해 말하는 것에는 신경 쓰지 않았으리라, 부모가 날 얼마나 사랑하는가를 알고, 또한 그들이 내게 최선을 다하고 있음을 믿었으리라, 분명코 더 감사하고, 더 많이 행복해했으리라”고 노래한다. ‘어느 17세기 수녀의 기도’(작자 미상)에서 “남에게 도움을 주되 참견하기를 좋아하는 그런 사람이 되지 않게 하소서”라는 구절이 괜스레 마음에 걸리는 독자도 있으리라.‘내 인생의 신조’에서 로버트 풀검이 “나는 지식보다 상상력이 더 중요함을 믿는다, 신화가 역사보다 더 많은 의미를 담고 있음을 나는 믿는다, 꿈이 현실보다 더 강력하며 희망이 항상 어려움을 극복해준다고 믿는다, 그리고 슬픔의 유일한 치료제는 웃음이며, 사랑이 죽음보다 더 강하다는 걸 나는 믿는다”라고 한 구절을 어릴 때부터 음미하면 삶이 풍요로워질 것으로 확신한다.에머슨은 ‘무엇이 성공인가’라는 시에서 “자주 그리고 많이 웃는 것, 현명한 이에게 존경을 받고, 아이들에게서 사랑을 받는 것, 정직한 비평가의 찬사를 듣고, 친구의 배반을 참아내는 것, 아름다움을 식별할 줄 알며, 다른 사람에게서 최선의 것을 발견하는 것”을 성공이라고 노래했다.‘인생의 황금률’(작자 미상)에서는 “네가 열었으면 네가 닫아라, 네가 깼으면 그 사실을 인정하라, 네가 빌렸으면 네가 돌려주라, 누군가의 하루를 기분 좋게 해주는 말이라면 하라, 하지만 누군가의 명성에 해가 되는 말이라면 하지 말라”고 충고한다.데인 셔우드는 ‘죽기 전에 꼭 해볼 일들’ 14가지를 제시했는데, ‘지하철에서 낯선 사람에게 미소를 보낸다. 다른 사람이 이기게 해준다’가 눈길을 끌었다.나이 든 사람들은 ‘지금 알고 있는 걸 그때도 알았더라면’이라는 가정법에 많은 아쉬움이 들 것이다. 아직 어린 사람들은 ‘지금 알고 있는 걸 잘 실천한다면’으로 바꿔 각오를 다져보라. 분명 희망찬 미래가 열릴 것이다. 후회 없는 멋진 삶을 살고 싶다면 존 웨슬리의 ‘할 수 있는 한’이라는 시에 귀 기울여 보라.“할 수 있는 한 최선을 다하라, 당신이 할 수 있는 모든 순간과 당신이 할 수 있는 모든 방법으로, 당신이 할 수 있는 모든 장소에서, 당신이 할 수 있는 모든 시간에, 당신이 할 수 있는 모든 사람에게, 당신이 할 수 있는 한 오래오래.”