과거의 직업, 미래의 직업

주니어 생글생글

구독 신청 jrsgsg.hankyung.com

주니어 생글생글 제193호 커버스토리 주제는 직업의 변천사입니다. 파발꾼, 엘리베이터 안내원 등 한때 존재했다가 사라진 직업을 소개하고 유튜버, 인공지능(AI) 프롬프트 엔지니어 등 새롭게 등장한 직업을 설명했습니다. 이를 통해 시대 변화에 따라 기존 직업이 사라지기도 하고 새로운 직업이 생겨나기도 한다는 점을 알 수 있도록 했습니다.