ㄱ. 경제 개방으로 생산성이 제고되면 경제성장을 이룰 수 있다.

ㄴ. 인구 고령화가 심화하면 노동력 감소로 경제성장에 부정적이다.

ㄷ. 교육 투자가 증가하면 경제활동참가율이 낮아져 경제성장에 부정적이다.

ㄹ. 자본의 한계생산이 체감할 때 저축률이 높아지면 지속적인 성장이 가능하다.

① ㄱ, ㄴ② ㄱ, ㄷ③ ㄴ, ㄷ④ ㄴ, ㄹ⑤ ㄷ, ㄹ한계생산물체감의 법칙(수확체감의 법칙)은 다른 조건이 일정할 때 한 생산요소를 추가로 투입함에 따라 한계생산량이 점차 감소하는 현상을 말한다. 따라서 저축률이 높아져 자본이 축적되더라도 성장에 미치는 효과가 점차 작아지므로 지속적인 성장은 어렵다. 경제를 개방하면 질 좋은 생산요소를 낮은 가격에 사용할 수 있으며 외국과 경쟁해 생산성을 향상할 수 있다. 일반적으로 국가의 전반적인 교육 수준과 경제성장은 양(+)의 상관관계를 보이는 경향이 있다. 이는 교육이 인적자본에 대한 투자로 볼 수 있으며, 고도로 숙련된 인적자본은 경제성장에 중요한 역할을 한다. 인구 고령화가 심화하면 생산요소 중 하나인 노동인구가 감소한다. 이에 따라 노동시장에서의 경제활동참가율이 낮아지고, 노동 투입 감소와 생산성 둔화로 경제성장률이 하락한다. 정답 ①① 구매관리자지수(PMI)는 50을 기준점으로 경기를 판단한다.② 광공업생산지수는 동행종합지수 산출에 포함되는 경제지표다.③ 건설수주액(실질)은 선행종합지수 산출에 포함되는 경제지표다.④ 국내총생산(GDP)은 경기를 파악할 수 있는 중요한 지표 가운데 하나다.⑤ 기업경기실사지수(BSI)가 100 미만이면 경기를 긍정적으로 보는 기업인이 경기를 부정적으로 보는 기업인보다 많다는 뜻이다.구매관리자지수는 제조업 분야의 경기동향지수다. 기업의 구매담당자를 대상으로 설문조사를 통해 경기를 판단하는 지표로 사용한다. 50보다 크면 확장 국면, 50보다 작으면 수축 국면을 의미한다. 동행종합지수는 현재의 경기 상태를 나타내는 지표로, 광공업생산지수는 그 구성 지표 중 하나다. 선행종합지수는 향후 경기 동향을 예측하는 지표로, 건설수주액(실질)은 그 구성 지표 중 하나다. 기업경기실사지수(BSI)는 기업 활동의 실적과 계획, 경기 동향 등에 대한 기업인들의 의견을 조사·지수화해 전반적인 경기 동향을 파악하고자 하는 지표다. 100보다 크면 경기 상황을 긍정적으로 전망하는 기업인이 부정적으로 보는 기업인보다 많다는 뜻이다. 정답 ⑤① 스노브 효과② 스미스의 역설③ 승자의 저주④ 섀도보팅⑤ 공유지의 비극소유권이 분명하지 않은 공동 목초지는 과도한 방목으로 황폐해질 수 있다. 이는 공유지의 비극으로 설명할 수 있다. 공유자원은 재산권이 명확하지 않기 때문에 개인들이 자신의 이익을 위해 과도하게 사용해 자원이 고갈되는 현상을 의미한다. 공동 어장에서 물고기를 남획하는 행위 역시 이에 해당한다. 공유지의 비극은 소유권을 명확히 하거나 세금을 부과하는 등의 방법으로 개선할 수 있다. 정답 ⑤