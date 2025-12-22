[2026학년도 대입 전략] 서연고 인문 평균 391.4점, 자연 392.8점…국어 표준점수 크게 올라 변별력 커질 듯

2026 모의지원 분석

임성호 종로학원 대표이사

올해 정시 수능 위주 전형에서 최대 변수로 수능 국어와 탐구가 꼽힌다. 특히 국어는 표준점수 최고점은 147점, 1등급 구간 내 최고·최저 격차는 14점까지 벌어지면서 변별력이 상당할 것으로 예상된다. 표준점수 14점 차이면 지원 가능 대학의 수준이 몇 단계는 뒤바뀔 수 있을 정도의 큰 격차다. 변수가 복잡할수록 수험생 간 경쟁 구도를 분석하는 것이 중요하다. 나와 비슷한 점수대의 학생들이 어떤 대학을 염두에 두는지를 살펴보면 경쟁 관계를 분석하는 데 도움이 된다. 최근 2개년 수능 채점 결과 발표 직후 주요 10개 대학 모의 지원 흐름을 분석해본다.종로학원이 2025학년도, 2026학년도 수능 채점 결과 발표 직후 5만6860건의 모의 지원을 분석한 결과, 대학별 모의 지원자들의 평균 점수(국어, 수학, 탐구(2) 표준점수 합)는 전반적으로 상승한 것으로 나타났다. 서연고 인문계열 모의 지원자 평균 점수는 2025학년도 381.8점에서 2026학년도 391.4점으로 9.6점 상승했다. 성서한 인문 그룹도 같은 기간 376.3점에서 384.1점으로 7.8점 상승했다.자연계도 유사한 상승세다. 서연고 자연계는 전년 384.8점에서 금년 392.8점으로 8.0점이 올랐고, 성서한 그룹은 378.5점에서 386.7점으로 8.2점이 높아졌다. 이 같은 상승세는 전반적으로 올해 수능이 어렵게 출제되면서 표준점수 자체가 올랐기 때문이다. 특히 국어 표준점수 최고점이 전년 139점에서 올해 147점으로 8점이 상승하며 전반적인 상승세를 이끌었다.올해 모의 지원자들의 점수를 자세히 살펴보면, 인문계열은 서울대는 평균 396.7점, 고려대는 390.9점, 연세대는 389.0점으로 집계됐다. 각 대학에 해당 점수대의 학생들이 관심을 갖고 적극적으로 모의 지원에 응했다고 해석할 수 있다. 평균 점수로 한양대는 384.6점, 서강대는 383.9점, 성균관대는 383.9점, 중앙대는 379.6점, 이화여대는 376.1점, 경희대는 374.0점, 한국외대는 372.9점 수준으로 나타났다.자연계열은 서울대 396.8점, 연세대 391.9점, 고려대 390.5점, 성균관대 387.5점, 서강대 386.8점, 한양대 384.4점, 중앙대 380.9점, 경희대 374.9점, 이화여대 374.1점, 한국외대 369.6점 수준의 학생들이 집중적으로 관심을 드러냈다.모의 지원자들의 국어·수학·탐구 점수 조합도 중요한 분석 포인트다. 이를 통해 지난해와 올해 정시 경쟁 구도의 특징을 읽을 수 있다. 2025학년도는 평년의 특징을 그대로 드러내는 정시였다고 평가할 수 있겠다. 인문계 지원자들은 국어·수학·탐구 성적 조합에서 평균적으로 국어의 성적이 우수했고, 자연계는 대체로 수학 성적이 우수한 모습을 보였다. 인문계는 고려대·연세대·한양대·성균관대·서강대·이화여대·경희대 등 7개 대학에서 국어 성적이 우수한 모습을 보였고, 자연계의 경우 이화여대와 한국외대를 제외한 8곳에서 수학 성적이 우수한 조합의 학생들이 몰린 것을 확인할 수 있다. 이는 인문계는 국어의 비중이, 자연계는 수학의 비중이 높아 계열별로 변별력이 높은 과목이 다르기 때문이다.하지만 2026학년도는 인문계뿐 아니라 자연계도 국어 위주로 성적 조합이 바뀌었다. 인문계는 10개 대학 모두에서, 자연계는 경희대와 한국외대를 제외한 8개 대학에서 국어 성적이 우수한 조합이 대세로 떠올랐다. 서연고 자연계 모의 지원자의 국수탐 평균은 392.8점으로 나타났는데, 해당 성적대의 학생들은 국어는 134.1점, 수학은 129.8점, 탐구는 129.0점의 성적 조합을 가진 것으로 분석됐다. 성서한 자연계 평균은 386.7점, 성적 조합은 국어 131.0점, 수학 128.6점, 탐구 127.1점으로 집계됐다.이 같은 차이는 해당 연도 수능의 영역 간 유불리와 큰 연관을 갖는다. 2025학년도의 경우 국어와 수학의 표준점수 최고점이 각각 139점과 140점으로 큰 차이가 없었지만, 올해 수능은 국어가 147점, 수학이 139점으로 국어로 무게추가 기울면서 국어 변별력이 크게 증가했다. 국어 표준점수가 큰 폭으로 오르면서 인문, 자연 모두에서 국어의 영향력이 크게 상승한 것이 주요 원인으로 분석된다.영어가 어렵게 출제되면서 평균적으로 영어 성적은 하락하는 모습이다. 인문계 모의 지원자의 영어 평균 등급은 성서한 그룹의 경우 전년 2.0등급에서 금년 2.3등급으로, 중경이외는 전년 2.2등급에서 금년 2.5등급으로 하락했다. 자연에선 서연고는 전년 1.7등급에서 금년 2.6등급으로, 성서한은 2.0등급에서 2.4등급으로, 중경이외는 2.2등급에서 2.6등급으로 떨어졌다.모의 지원은 나와 비슷한 점수대 학생들의 지원 흐름을 읽을 수 있어 정시 지원 전략을 확정 짓는 데 중요한 참고 요소 중 하나다. 모의 지원은 시간이 흘러 표본이 쌓일수록 더 정교해지기 때문에 추이를 예의주시하면서 정시 원서접수 직전까지 참고하기를 권한다.