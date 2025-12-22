본문 바로가기
연필에 숨은 경제 원리
2025.12.22
수정 2025.12.22 10:00
생글생글 924호
주니어 생글생글
주니어 생글생글 제190호 커버스토리의 제목은 ‘연필 한 자루에 숨은 경제 원리’입니다. 숲속의 나무가 벌목·운반·가공 과정을 거쳐 흑연, 페인트 등과 만나 연필로 탄생하기까지의 과정을 흥미롭게 소개했습니다. 이 여정을 통해 글로벌 시장경제의 핵심 개념인 ‘분업’과 ‘가격’의 역할을 어린이 독자의 눈높이에 맞춰 쉽게 풀어냈습니다.
