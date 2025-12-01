[문제]

① 밈② 줌인③ 핌피④ 님비⑤ 크로스밈 주식이란 각종 SNS나 온라인 커뮤니티에서 개인투자자의 눈길을 끌어 유행을 타게 된 주식을 의미한다. 사업 성과 등 기업 실적에 상관없이 개인투자자 사이에 입소문을 타고 매수 주문이 몰리면서 주가가 급등하거나 급락한다. 변동성이 커서 도박에 가까운 특성이 있다. 원래 ‘밈’은 리처드 도킨스의 저서 <이기적 유전자>에서 처음 사용한 말로, 유전적 방법이 아닌 모방을 통해 전달되는 문화 요소를 말한다. ‘문화적 유전자’라고 부르기도 한다. 이후 개인투자자들이 반복적 모방 투자를 한다는 의미로 주식시장에서도 이 용어를 사용하고 있다. 정답 ①① 20억원 증가-20억원 증가② 10억원 증가-10억원 증가③ 20억원 증가-20억원 감소④ 20억원 증가-영향을 미치지 않음⑤ 영향을 미치지 않음-20억원 증가국내총생산(GDP)은 한 나라의 국경 안에서 가계·기업·정부 등 경제주체들이 일정 기간 생산한 최종 생산물의 가치를 시장가격으로 모두 합한 것이다. 그해 생산한 재화 중 판매되지 않은 재화일지라도 그해 재고투자로 GDP에 포함된다. 따라서 2024년 자동차가 생산되었지만 판매되지 않고 2025년에 판매되었더라도 그 가치는 2024년 GDP에 계산되고 2025년 GDP에는 아무런 영향을 주지 않는다. 그래서 2024년 GDP는 20억원(100대×2000만원) 증가, 2025년 GDP에는 영향을 미치지 않는다. 정답 ④① 긍정적 외부효과가 나타날 때만 작동한다.② 정부가 개입해 외부성 문제를 해결해야 한다.③ 협상력의 차이가 크더라도 시장은 효율적 결과에 도달한다.④ 거래비용이 매우 크더라도 시장은 공평한 소득분배를 달성한다.⑤ 외부효과를 일으키는 행위에 대한 법적 권리가 누구에게 있는지에 관계없이 시장은 효율적 결과에 도달한다.코즈의 정리는 소유권이 잘 확립되고 거래비용이 없을 때 시장 참여자가 자발적 협상을 통해 외부성 문제를 해결할 수 있다는 이론이다. 미국 경제학자 로널드 코즈가 처음 제기했다. 코즈의 정리는 부정적 외부효과뿐 아니라 긍정적 외부효과에 대해서도 작동하며, 협상 등에 필요한 거래비용이 많이 들거나 이해당사자가 많으면 협상이 힘들어진다. 또한 외부효과를 일으키는 행위에 대한 법적 권리가 누구에게 있는지에 상관없이 협상을 통해 모든 사람이 이득을 얻을 수 있도록 진행돼 시장은 효율적 결과에 도달할 수 있다. 정답 ⑤