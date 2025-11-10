www.tesat.or.kr

[문제]

● 중앙은행의 국채 매각

● 중앙은행의 지급준비율 인상

● 기업과 가계에 대한 정부의 세율 인상

[해설]

[문제]

[해설]

[문제]

[해설]

① 가계의 소비 증가 ② 기업의 투자 증가③ 시중 통화량의 감소 ④ 부동산 거래의 증가⑤ 소비자물가지수의 상승위와 같은 정부나 중앙은행의 정책은 긴축 재정·통화정책이다. 중앙은행이 공개시장에서 국채를 매각하면 국채 가격은 하락하고 반대로 국채금리는 상승한다. 지급준비율이란 은행이 고객으로부터 받은 예금 중에서 중앙은행에 의무적으로 적립해야 하는 비율이다. 지급준비율을 인상하면 중앙은행에 예치해야 할 돈이 많아져 시중 유동성(통화량)이 감소하고 이자율이 상승한다. 정부가 세율을 인상하면 가계소득이 감소해 소비가 줄고, 기업은 투자를 축소한다. 민간 경제가 위축되면서 경기가 침체할 가능성이 있으며, 물가상승도 둔화하거나 하락 전환할 수 있다. 정답 ③① 인플레이션 갭이라고도 한다.② 실제 실업률이 자연실업률보다 낮다.③ 실제 산출량이 잠재 산출량보다 많다.④ 경기적 실업자가 고용 상태에 있을 가능성이 높다.⑤ 경제 상태는 생산가능곡선 내부에 위치할 가능성이 높다.국내총생산(GDP) 갭은 실제 GDP와 잠재 GDP의 차이를 말한다. 실제 GDP는 한 나라에서 실제로 생산된 모든 최종 생산물의 시장 가치이며, 잠재 GDP는 노동과 자본 등 모든 생산요소를 정상적으로 활용했을 때 물가상승 압력 없이 달성할 수 있는 최대 산출 수준이다. GDP 갭이 플러스(+)라는 것은 실제 경제활동이 잠재 GDP보다 높은 수준에서 이뤄지고 있어 앞으로 물가가 상승할 가능성이 크다는 의미로, ‘인플레이션 갭’이라고 한다. 반대로 GDP 갭이 마이너스(-)라는 것은 물가상승 우려는 작지만, 경제가 잠재 GDP에도 미치지 못한 침체 상태로, ‘디플레이션 갭’이라고 한다. 이때 경제 상태는 생산가능곡선 내부에 위치할 가능성이 높다. 정답 ⑤① 완전고용이란 마찰적 실업률이 0이 되는 상태다.② 효율성 임금 이론으로 임금의 하방 경직성을 설명한다.③ 마찰적 실업은 비자발적 실업, 구조적 실업은 자발적 실업이다.④ 자연실업률은 최저임금제 등 제도적 요인에 영향을 받지 않는다.⑤ 경제활동 능력을 갖추고 있으나 일할 의사가 없는 사람은 실업자로 분류한다.효율성 임금 이론은 기업이 노동자의 생산성을 높이고 이직 및 근무 태만을 방지하기 위해 시장균형 임금보다 높은 임금을 지급하는 것이 더 효율적일 수 있다고 보는 이론이다. 임금이 생산성을 결정한다는 관점이며, 이를 통해 임금의 하방 경직성과 실업 발생의 원인을 설명할 수 있다. 마찰적 실업은 자발적 실업, 구조적 실업은 비자발적 실업이다. 완전고용(자연실업률)에서도 마찰적·구조적 실업은 항상 존재한다. 자연실업률은 노동시장의 특징이나 사회·제도적 요인에 의해 결정된다. 경제활동 능력을 갖추고 있으나 일할 의사가 없는 사람은 생산가능인구 중 실업자가 아닌 비경제활동인구로 분류한다. 정답 ②