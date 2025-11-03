본문 바로가기
로그인
내정보
계정관리
구독
유료 상품
로그아웃
고객센터
회원 메뉴 닫기
생글생글
시사·교양
학습·진로
생글+
지면보기
TESAT
공지사항
검색 입력창 열기
통합검색
검색
전체메뉴
시사·교양
경제
역사
과학
교양
학습·진로
진학 길잡이
학습 길잡이
진로 길잡이
생글+
생글기자
경제야 놀자
7과 3의 예술
스도쿠 여행
경제·금융 상식 퀴즈
TESAT
TESAT 안내
TESAT 공부하기
주니어 테샛
지면보기
구독신청
공지사항
고객센터
전체메뉴 닫기
생글생글은 '생각하고 글쓰는' 힘을 길러줍니다
전체
경제
역사
과학
교양
전체
진학 길잡이
학습 길잡이
진로 길잡이
생글기자
경제야 놀자
7과 3의 예술
스도쿠여행
경제·금융 상식 퀴즈
TESAT 안내
TESAT 공부하기
주니어 테샛
구독신청
홈
금리 정책
입력 2025.11.03 10:00
수정 2025.11.03 10:00
생글생글 917호
sns 공유
메세지 공유
페이스북 공유
엑스 공유
네이버 공유
네이버밴드 공유
카카오톡 공유
글자 크기 조절
폰트사이즈 -4 작게
폰트사이즈 -2 작게
폰트사이즈 기준
폰트사이즈 +2 크게
폰트사이즈 + 크게
인쇄
링크 복사
주니어 생글생글
구독 신청 jrsgsg.hankyung.com
주니어 생글생글 제183호 커버스토리 주제는 금리입니다. 각국 중앙은행이 정하는 기준금리의 역할과 시중금리와의 차이를 살펴봅니다. 또 코로나19가 발생한 2020년부터 현재까지 한국과 미국의 기준금리 추이를 살펴보고, 경제 상황과 금리 정책의 연관성도 짚었습니다. 병아리 10마리에서 하림그룹을 일군 김홍국 창업주의 이야기도 실었습니다.
#생글생글
#금리
#경제정책
#주니어 생글생글
시사·교양 기타
[커버스토리] 집값 못 잡고 혼란만 산으로 가는 부동산정책
[과학과 놀자] 리튬이 신경세포 보호…퇴행성 뇌질환 막는다
[숫자로 읽는 교육·경제] 아마존 1.4만명 감원…"AI로 중간관리직 대체"
상단 바로가기