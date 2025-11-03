주니어 생글생글

주니어 생글생글 제183호 커버스토리 주제는 금리입니다. 각국 중앙은행이 정하는 기준금리의 역할과 시중금리와의 차이를 살펴봅니다. 또 코로나19가 발생한 2020년부터 현재까지 한국과 미국의 기준금리 추이를 살펴보고, 경제 상황과 금리 정책의 연관성도 짚었습니다. 병아리 10마리에서 하림그룹을 일군 김홍국 창업주의 이야기도 실었습니다.