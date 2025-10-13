www.tesat.or.kr

10월 실업률이 2.8%로 전월 대비 0.2%포인트 낮아졌다. 전문가들 사이에서 노동 시장이 완전고용 상태에 놓여 있다며 물가 상승 압력에 대비한 정책이 시급하다는 의견이 나오고 있다.

① 완전고용이므로 자연실업률이 0%다.② 경기적 실업자가 거의 존재하지 않는다.③ 긴축재정정책을 요구하는 목소리가 높아진다.④ A국 중앙은행의 기준금리 인상 가능성이 커진다.⑤ 9월에 경제활동인구가 100명이라면 이 중 3명은 실업자라는 의미다.완전고용 상태란 경기변동과 관계없이 정상적인 경제 상태에서 발생하는 마찰적 실업과 구조적 실업이 존재하는 상태다. 따라서 자연실업률은 0%가 될 수 없다. A국의 경우 전문가들이 언급한 완전고용 상태이므로 경기적 실업자는 거의 존재하지 않는다. 완전고용 상태인 A국은 경기가 과열될 가능성이 크며, 이에 따른 물가 상승 압력을 경계해야 한다. 정부와 중앙은행은 이러한 상황에 대응하기 위해 긴축 재정 및 통화 정책을 시행할 것이다. 10월 실업률이 전월 대비 0.2%포인트 낮아졌으므로 9월 실업률은 3%였다. 이는 9월 경제활동인구가 100명이라고 가정하면 3명은 실업자라는 의미다. 정답 ①① 식당을 이용하는 고객의 소득이 증가했다.② 음식 맛이 좋아지면서 식당을 찾는 소비자가 많아졌다.③ 식당 이용자의 음식에 대한 수요의 가격탄력성이 매우 높다.④ 식당 주변에 신축 건물이 증가해 유동인구가 크게 늘었다.⑤ 주변에 있는 다른 경쟁 식당의 음식 가격이 더 큰 폭으로 상승했다.식당이 가격을 인상했는데 수입도 함께 증가했다는 것은 해당 식당에 대한 수요 자체가 증가했거나 수요의 가격탄력성이 비탄력적이라는 의미다. 수요가 증가하는 요인으로는 소비자 선호 증가, 소득수준 상승, 대체재 가격 상승, 보완재 가격 하락 등이 있다. 음식 맛이 좋아지면 소비자 선호가 증가한다. 다른 경쟁 식당의 음식 가격이 더 큰 폭으로 상승하면 A 식당에 대한 수요가 증가한다. 또한 식당 주변에 신축 건물이 늘어나 유동인구가 많아지면 자연스럽게 수요가 증가한다. 반면 식당 음식에 대한 수요의 가격탄력성이 매우 높다면, 가격이 상승할 때 수요량이 크게 감소해 수입은 줄어든다. 정답 ③① 프리 보팅 ② 의무투표 ③ 섀도 보팅④ 결선투표 ⑤ 크로스 보팅섀도 보팅이란 정족수 미달로 주주총회가 무산되지 않도록 하기 위해 참석하지 않은 주주들의 투표권을 행사할 수 있는 일종의 의결권 대리 행사 제도다. 주주가 주주총회에 참석하지 않아도 투표한 것으로 간주해 다른 주주들의 투표 비율을 의안 결의에 그대로 적용한다. 다른 주주들의 찬성과 반대표 비율만큼 자신의 의결권을 분리해 찬성과 반대 의사를 표시하는 것이다. 불참 주주들의 의사가 반영되는 위임투표와 구별된다. 정답 ③