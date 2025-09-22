[생글기자 코너] 대중음악 리메이크 열풍의 명암

새로운 시도를 하기보다는 기존 히트곡을 리메이크하는 데 집중하다 보면 가수와 작곡자들의 창작 역량이 저하돼 장기적으로 음악 발전을 저해할 수 있다. 음악 산업에도 악영향을 미친다.

최근 여러 가수와 아이돌그룹이 20~30년 전 인기를 끌었던 노래를 리메이크해 내놓고 있다. 리메이크는 가사와 멜로디는 그대로 유지하되 새롭게 편곡해 다른 분위기로 만드는 것을 말한다.리메이크곡이 인기를 끌면 원곡의 인지도도 함께 상승한다. 리메이크곡을 좋아하는 사람들이 자연스럽게 원곡을 찾아 듣는 것이다. 박혜경의 ‘안녕’이 좋은 사례다. 걸 그룹 레드벨벳 멤버 조이가 이 노래를 리메이크해 발표한 뒤 박혜경의 ‘안녕’도 높은 관심을 끌고 있다.리메이크곡은 세대 간 소통에 도움을 준다. 젊은 세대는 리메이크곡을 통해 과거의 문화와 감성을 이해하고, 기성세대는 추억을 회상하며 신세대와 공감대를 형성할 수 있다. 여러 세대의 관심을 동시에 끌어내 음악 시장에 활력을 불어넣는다는 점도 리메이크의 순기능이다.반면 리메이크의 역기능도 있다. 원곡의 가사와 멜로디를 그대로 쓰는 만큼 새로운 곡을 만들려는 시도가 줄어들 수 있다. 그렇게 되면 음악의 다양성 역시 위축된다. 새로운 시도를 하기보다 기존 히트곡을 리메이크하는 데 집중하다 보면 가수와 작곡자들의 창작 역량이 저하돼 장기적으로 음악 발전을 저해할 수 있다. 그렇게 되면 음악 산업에도 악영향을 미친다.리메이크는 어디까지나 원작자의 권리를 침해하지 않는 범위에서 이뤄져야 한다. 또한 순기능과 함께 음악 산업에 부정적 영향을 미칠 가능성도 있다. 리메이크곡을 만드는 가수와 창작자도 이런 점을 함께 고려해야 할 것이다.박재용 생글기자(관저중 2학년)