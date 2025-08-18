www.tesat.or.kr

한 나라의 가계부채가 증가하고 있다고 하자. 가계부채가 경제에 미치는 영향으로 옳지 않은 것은?① 과도하면 장기적으로 소비를 위축시킨다.② 무리한 대출을 통해 주택을 마련하면 하우스 푸어가 된다.③ 저소득층의 과도한 부채는 소득불평등 현상을 심화한다.④ 가계대출이 가계의 저축을 통해 조달될 경우 총소비는 증가한다.⑤ 가계소득이 감당할 수 있는 범위 내에서 부채가 적절하면 경기 활성화로 경제성장에 도움이 된다.가계부채가 과도하면 원금과 이자 상환 부담이 커져 장기적으로 소비가 감소한다. 가계소득이 감당할 수 있는 적절한 가계부채는 소비 증가로 이어져 단기적으로 경제성장에 도움을 줄 수 있다. 하지만 과도한 부채는 상환 능력이 낮은 저소득층의 경제 상황을 악화시켜 양극화가 심화할 가능성이 크다. 무리하게 돈을 빌려 비싼 집을 구입했다가 금리 인상과 주택 가격 하락으로 실질적인 소득이 줄어들면 하우스 푸어가 될 수 있다. 가계대출이 가계의 저축을 통해 조달된다는 것은 가계가 은행 등에 저축한 돈이 다시 다른 가계의 대출로 이어지는 구조를 의미한다. 이 경우 한쪽 가계는 저축이 늘어 소비가 줄고, 다른 쪽 가계는 대출을 받아 소비가 늘어난다. 그래서 이 두 효과가 서로 상쇄되어 총소비가 증가하지 않는다. 정답 ④완전경쟁시장과 관련한 설명으로 옳은 것은?① 각 기업은 차별화된 재화를 생산한다.② 시장 내에 소수의 생산자 및 다수의 소비자가 존재한다.③ 진입장벽이 있어 생산자가 시장에 자유롭게 진입하지 못한다.④ 한 기업의 생산량 변화가 다른 경쟁 기업의 경영 전략에 영향을 미친다.⑤ 소비자와 생산자는 시장가격에 영향력을 행사할 수 없는 가격수용자다.완전경쟁시장에는 다수의 소비자와 생산자가 존재하며, 모든 기업이 동질적인 재화를 생산한다. 재화의 품질이나 판매 조건, 기타 서비스 등이 모두 동일하기에 소비자는 특정 기업을 특별히 선호하지 않는다. 그리고 소비자와 생산자 모두 시장가격에 영향력을 행사할 수 없는 가격수용자(price taker)다. 또한 진입과 퇴출이 자유롭다. 정답 ⑤코스피200 변동성지수(VKOSPI)가 큰 폭으로 치솟아 상당 기간 지속할 때 나타날 수 있는 현상과 가장 거리가 먼 것은?① 증권 계좌가 줄어든다.② 투자자 예탁금이 감소한다.③ 코스피지수가 하락할 가능성이 높다.④ 증권 투자자들의 투자심리가 나빠진다.⑤ 외국인 투자자의 한국 주식 매수가 늘어난다.증시의 변동성지수는 말 그대로 주식시장의 변동성을 측정하는 지표다. ‘공포지수’라고 부르기도 한다. VKOSPI는 한국, VIX는 미국의 변동성지수다. 변동성지수가 큰 폭으로 상승하면 주식시장 참가자의 투자심리가 불안하다는 뜻으로 해석할 수 있다. 개인, 기관, 외국인 투자자 등 시장 참가자의 투자심리가 불안하면 대량 매도로 이어져 주가지수가 하락할 가능성이 크다. 따라서 증권 투자를 위한 증권 계좌와 투자자 예탁금이 줄어들 확률이 높다. 외국인 투자자도 한국 주식시장의 변동성과 불안정성이 큰 상태에서 주식 매수를 꺼릴 것이다. 정답 ⑤