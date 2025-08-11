[생글기자 코너] 실패 두려워 않고 도전하는 청소년 창업가들

지난 7월 22일 서울 코엑스에서 아산나눔재단 주최로 열린 ‘2025 아산 유스프러너 데모데이: 개척(FRONTIER)’에 다녀왔다. 창업을 꿈꾸며 도전하는 청소년들을 응원하기 위해 개최한 행사다. 스타트업 창업가인 박현호 크몽 대표의 기업가 정신 강연을 듣고, 중고등학생들이 창업한 제품을 전시한 80여 개 부스를 둘러봤다.훌륭한 제품이 많았지만, 그중에서도 양산여중 학생들이 선보인 진로 탐색 프로젝트 ‘스트로베리’와 대전대신고 학생들이 개발한 샤프 케이스 ‘프솔’이 가장 기억에 남았다.양산여중 학생들은 진로 검사 앱 ‘꿈이음길’을 개발했다. 기존 진로 검사의 문항 수가 지나치게 많고 시간이 오래 걸린다는 점을 발견하고, 학생의 특성에 맞는 문항만 선별해 짧은 시간에 진로 검사를 끝낼 수 있게 했다. 직접 체험해보니 학년에 따라 문항 개수와 수준이 다르고 동아리 활동 등에 관한 문항도 있었다.대전대신고의 프솔은 샤프 전용 보관 케이스다. 샤프를 필통에 넣고 다니면 샤프 촉이 쉽게 부러진다는 문제점을 발견하고 샤프 촉이 잘 부러지지 않게 보호하는 전용 케이스를 만든 것이다. 3D 프린팅을 활용해 제작했다. 나사로 케이스의 크기를 조절할 수 있어 샤프의 크기와 모양에 맞게 사용 가능하다. 시제품을 만들어 반 친구들이 써보도록 한 다음 그 결과를 반영해 최종 제품을 만들었다고 한다.정주영 현대그룹 창업자는 “길이 없으면 길을 찾고, 찾아도 없으면 길을 닦으며 나아가면 된다”고 말했다. 실패를 두려워하지 않고 도전하는 학생들의 장래가 밝아 보였다.구본아 생글기자 (대전가오고 1학년)