[문제]

● 곰들이 끓여주는 수프



● 영국 전래동화 주인공 소녀



● 물가가 안정적인 가운데 성장도 양호한 경제



[해설]

[문제]

경제 이론을 다이어트에 어떻게 적용할 수 있을까? 다이어트를 할 때 피해야 하는 건 달고, 기름진 음식이다. 처음 삶은 달걀이나 고구마는 맛이 괜찮다. 그러나 같은 음식을 1주일 혹은 한 달간 먹고 나면 더는 먹지 않는다. 다이어트 전에 즐겨 먹던 초콜릿이나 치킨, 피자가 자주 생각나고 그 유혹은 시간이 갈수록 강력해진다. 이때 ( A )을(를) 잘만 활용하면 이런 유혹에 빠져 입는 피해를 최소화할 수 있다. 다이어트 중간 유혹에 빠지는 것은 아예 피할 수는 없겠지만, ( A )을(를) 이용하면 같은 유혹에서도 더 합리적인 혹은 효율적인 선택을 할 수 있을 것이다.



[해설]

[문제]

[해설]

① 긱 경제 ② 블록 경제 ③ 토큰 경제④ 필립스 경제 ⑤ 골디락스 경제골디락스 경제는 고성장에도 불구하고 물가 상승 압력이 없는 상태를 의미한다. 원래 골디락스는 영국 전래동화 ‘골디락스와 곰 세 마리(Goldilocks and the Three Bears)’에 나오는 여자 소녀 이름이다. 소녀 골디락스는 숲속에서 곰이 끓여 놓고 나간 ‘뜨거운 수프, 차가운 수프, 적당한 수프’ 중 적당한 온도의 수프로 배를 채우고 기뻐한다. 뜨겁지도 않고 차갑지도 않고 건실하게 성장하고 있는 이상적 경제 상황을 일컫는 용어가 골디락스 경제다. 정답 ⑤① 역선택 ② 승수효과 ③ 기대효용이론④ 쿠츠네츠 곡선 ⑤ 한계효용체감의 법칙지문의 내용은 한계효용체감의 법칙을 나타낸다. 보통 배가 고픈 사람이 음식을 섭취하면 점점 배가 불러와 처음 느꼈던 만족감을 계속해서 느끼지 못한다. 즉, 소비량은 늘지만 이에 따른 만족감은 점차 줄어든다. 이처럼 소비자가 재화나 서비스를 1단위 더 소비할 때 느끼는 만족감인 한계효용은 소비량이 늘어날수록 감소한다. 정답 ⑤① 이자율이 상승하면 총수요도 증가한다.② 총수요는 이자율에는 영향을 받지 않는다.③ 총수요의 변동을 가져오는 주된 원인은 소비보다 투자에 있다.④ 한 국가에서 생산한 상품의 총수요는 소비, 정부지출, 수출만의 합이다.⑤ 화폐의 중립성이 성립한다면, 화폐량의 증가가 총수요의 증가를 가져온다.한 경제체제 안에서 가계, 기업, 정부 등이 구입하고자 하는 재화의 양을 총수요라 한다. 즉, 소비(C), 투자(I), 정부지출(G), 순수출(X-M)의 합이다. 총수요에서 소비가 차지하는 비중은 크지만 다른 변수보다 안정적이다. 반면, 총수요에서 투자가 차지하는 비중은 소비보다 낮지만, 변동성이 매우 크기 때문에 단기적인 경기변동의 중요한 원인이다. 그러므로 총수요가 변동하는 원인은 소비보다 투자에 있다. 이자율이 상승하면 투자가 감소하여 총수요는 줄어든다. 화폐의 중립성이 성립한다면 화폐량의 변동은 총수요에 어떤 영향도 미치지 못한다. 정답 ③