In the UK statutory sick pay is paid to most employed people who are sick or disabled and therefore unable to work. The payment reflects your income - the more you earn the more sick pay you receive. Obviously those on low incomes stay on low incomes and are deprived of earning any of the overtime that previously may have increased their income. Until 1991 the government reimbursed employers for any statutory sick pay they gave to their workers, but in 1991 the government subsidy was reduced to 80 per cent, and since 1994 most employers have had to pay the whole cost of statutory sick pay.



《Health and Illness》 중에서



해설

박동우 한국방송통신대학 영어영문학과 교수

영국에서는 법적으로 정해진 병가 중 급여가 병을 얻거나 장애를 입어서 일할 수 없는 피고용인들에게 지급된다. 지급료는 당신의 소득을 반영하는데, 더 많은 돈을 벌수록 더 많은 병가 중 급여를 받을 수 있다.명백히 소득이 적은 사람들은 소득이 적은 채로 남게 되고, 이전에 그들의 소득을 향상시켜 주었던 초과 근무 수당이 박탈된다. 1991년까지 정부는 피고용인에게 고용인이 지급한 법적 병가 중 급여를 배상해주었는데, 1991년에 정부 보조금은 80%까지 감소했고 1994년 이후로 대부분의 고용인들은 법적 병가 중 급여를 그들이 모두 지불해야 한다.특정 타동사는 목적어 뒤에 전치사구를 동반하는 경우가 있습니다. 그 대표적인 예가 deprive입니다. deprive는 그 자체로 ‘빼앗다’라는 의미가 있는데, [deprive A of B]의 형태를 사용해 ‘A로부터 B를 빼앗다’라는 의미를 전달할 수 있습니다. 본문의 [...are deprived of earning any of the overtime]의 경우 It deprives those on low incomes of earning any of the overtime이라는 능동의 문장에서 목적어를 수동문의 주어로 이동시킨 결과로 도출된 문장입니다.deprive와 의미적으로 다르기는 하지만 목적어 다음에 of로 시작되는 전치사구가 나오는 또 다른 동사로는 inform이 있습니다. 타동사 inform은 ‘알리다’란 의미를 갖고 있습니다. 그런데 그 어휘의 의미를 잘 살펴보면 어떠한 정보를 알린다는 것은 정보를 받는 사람과 정보 그 자체의 내용이 존재한다는 것을 전제로 합니다. 이를 한 문장에서 나타내기 위해서는 [inform A of B]와 같은 형태를 사용하고, ‘이는 A에게 B를 알리다’라는 의미를 갖습니다.예를 들어 He informed us of the change in plans라고 하면 ‘그는 우리에게 계획 변경을 알렸다’는 의미를 갖게 됩니다. 물론 inform의 목적어 다음에 반드시 of로 시작되는 전치사구만 올 수 있는 것은 아닙니다. 윗 문장에서 of 대신 about을 사용해도 동일한 의미를 전달하는 문법적인 문장입니다.목적어 다음에 특정 전치사구를 동반하는 또 다른 동사로는 prevent가 있습니다. 예를 들어 They were prevented from entering the site라는 문장은 It/They prevented them from entering the site에서 도출된 수동문입니다.이때 [prevent A from B(동)명사]의 형태는 ‘A가 B하는 것을 막다/못하게 하다’라는 의미를 전달합니다. 또한 [ban/prohibit/forbid A from B](이때 B는 명사나 동명사)도 비슷한 의미를 갖습니다. 그중 forbid의 경우, [forbid A to B](이때 B는 동사 원형)로도 사용됩니다. 그래서 John was forbidden to leave his room과 같이 쓸 수 있습니다.