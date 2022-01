게티이미지뱅크

Sometimes art therapists do things that do not involve patients or clients, such as teaching, supervision, consultation, and research. The fundamental principles in each are identical to those for direct service, and follow the same sort of sequence. For example, it always helps to begin with some kind of assessment of the current situation. That means finding out where a patient is for therapy, where a student is for teaching or supervision, and where an institution or individual is for consultation. When doing research, it is important to know what has been done before by reviewing the literature.



《Art Therapy》 중에서



해설

박동우 한국방송통신대학 영어영문학과 교수

종종 미술치료사들은 교육, 지도, 상담 그리고 연구와 같이 환자나 고객과 관련되지 않은 것을 한다. 각각의 기본적인 원리들은 직접적인 서비스를 위한 기본적인 원리와 동일하며 동일한 순서를 따른다. 예를 들어, 현재 상황에 대한 어느 정도의 평가를 하는 것으로부터 시작하는 게 도움이 된다.그것은 환자가 치료를 받기 위해 어떤 상태에 있는지, 학생이 교육이나 지도를 하는 데 어떠한 상황에 있는지, 그리고 기관이나 개인이 상담을 하는 데 있어 어느 위치에 있는지를 찾아내는 것을 말한다. 연구할 때 문헌들을 검토하면서 지금까지 어떠한 것들이 연구되어 왔는지를 아는 것이 중요하다.인간은 언어 생활을 하는 데 있어서 언어를 경제적으로 사용하고자 하는 본능이 있습니다. 그렇기 때문에 앞서 언급된 내용을 동일하게 사용해야 할 때, 그 내용을 그대로 다시 반복하지 않고 이를 경제적으로 표현할 수 있는 언어 장치를 사용합니다. 그러한 장치 중 하나가 바로 대명사입니다.본문에 있는 “the fundamental principles in each are identical to those for direct service”가 그 예라고 할 수 있습니다. 이 문장에서 those는 앞에 나온 표현인 the fundamental principles를 지칭하고 있습니다. 대명사가 지칭하고자 하는 것이 복수이기 때문에 that이 아닌 those를 사용한 것입니다. 이와 같은 이유로 that이나 those가 사용되는 예들을 다양하게 볼 수 있습니다.예를 들어 “The cost of transportation through the NSR(Northern Sea Route) is approximately three times more expensive than that of transportation through the Suez Canal”이라는 문장은 “북극해 항로를 통한 운송 비용은 수에즈 운하를 통한 운송의 그것에 비해 대략 세 배 정도 더 비싸다”는 의미를 갖습니다. 이때, that은 앞에서 기술한 the cost를 대신하는 요소입니다. 즉, 북극해 항로를 통한 운송 비용과 수에즈 운하를 이용한 운송 비용을 비교하고 있는 것입니다.지금까지 살펴본 that과는 약간은 다르지만 비슷한 역할을 하는 one에 대해 알아보도록 하겠습니다.one이라고 하면 ‘하나’라는 의미를 갖는 수량사로 많이 사용하기도 하지만 다음과 같이 사용될 수도 있습니다. “This brilliant British trainer of marathon competitors will join us, but that one will not.”이라는 문장이 있을 때, 여기서 one은 앞에 나온 명사구 내의 요소 중 일부를 대체하는 기능을 갖고 있습니다.즉, one은 brilliant British trainer of marathon competitor를 대체한 것이라고 할 수도 있고, British trainer of marathon competitors를 대체한 것이라고도 할 수 있습니다.또한 trainer of marathon competitors를 대체한 것이라고도 할 수 있습니다. 그러므로 문장 내에서 명사구 내의 요소를 대체하는 one이 나왔을 때, 그 맥락에 따라 어떠한 것을 대체했는지를 정확히 파악하는 것이 중요합니다.