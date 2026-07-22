메모리가 혈액이 된 시대…팀 쿡도 번호표를 뽑다

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 자타가 공인하는 ‘공급망의 화신(化身)’이다. 천재 창업자 스티브 잡스가 아이폰이라는 세상에 없던 제품을 내놨다면, 쿡은 톱니바퀴처럼 돌아가는 글로벌 공급망을 구축해 애플을 정보기술(IT) 제국으로 키웠다.재고를 ‘악(惡)’으로 규정하고 공급사에 단 1센트의 원가까지 쥐어짜던 그가 최근 충격적인 고백을 했다. 미국 월스트리트저널(WSJ)과 한 인터뷰에서 최근 6개월 가격 변동에 대해 “이것은 100년 만에 한 번 있을 법한 대홍수”라고 했다. IBM과 컴팩, 애플까지 40년 넘게 업계에 몸담았지만 이런 일은 처음이라고 말했다.쿡을 당황하게 한 정체는 메모리 반도체 품귀가 촉발한 ‘멤플레이션(memflation)’이다. 메모리와 인플레이션의 합성어로 D램과 낸드 가격 급등이 스마트폰과 PC, 노트북 등 IT 기기 가격을 끌어올리는 현상을 뜻한다.그동안 애플은 IT 생태계의 최상위 포식자로 군림했다. 삼성전자도 예외가 아니었다. 하지만 AI 광풍은 이 ‘갑을 관계’마저 흔들었다. 빅테크 공룡이 메모리를 블랙홀처럼 빨아들이자 가격이 1년 새 네 배로 폭등한 것이다. 선급금을 걸고 메모리를 기다리는 빅테크에 밀려 애플마저 번호표를 받고 줄을 서야 하는 처지가 됐다.그 결과 차기 아이폰 프로 가격이 270달러 이상 오를 것이라는 전망도 나온다. 국내에서도 200만원대 아이폰 시대가 현실이 될 수 있다. 노트북, PC도 예외가 아니다.그간 반도체업계의 상식은 ‘메모리는 싸진다’는 것이었다. 과거 삼성전자가 제시한 ‘황의 법칙’에 따라 메모리 집적도는 매년 두 배씩 커졌다. 소비자에게 이는 곧 ‘같은 돈으로 더 많은 저장공간을 누린다’는 의미였다. AI 시대 도래와 함께 그 상식은 깨졌다.산업혁명기에는 석탄이 공장을 돌렸다. 20세기 세계 경제를 움직인 혈액은 석유였다. 기름값이 오르자 자동차와 가전, 식품 가격까지 줄줄이 뛰었다. AI 시대에는 메모리가 데이터를 움직이며 그 역할을 대신하고 있다. 쿡도 못 피한 메모리 대홍수이자, 새로운 자원 파동의 서막이다.이심기 한국경제신문 수석논설위원 sglee@hankyung.com