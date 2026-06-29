라떼는 말이야, 월급이 '장관급'이었어! 60년 전 K간호사의 독일 정복기 [BOOK STORY]

하영순 <지나온 시간, 아직도 길 위에 서 있다>

1960년대 파독 간호사들이 이국 땅으로 떠나는 모습. /한경DB

독일서 인정받은 한국 간호사

역사를 잊지 않는 태도

이근미 작가

6월은 호국의 달이다. 땀 흘려 나라를 부강하게 만든 분들도 기억해야 할 것이다. 올해는 국내 간호 인력이 독일에 진출한 지 60년 되는 해다. 1961년 한국의 1인당 소득은 82달러로 절대 빈곤의 시기였다. 미국의 원조에 의존하던 한국은 외환 부족과 경기침체를 겪으며 새로운 돌파구를 찾아야 했다. 1963년 8월 일본인 광부들의 계약이 만료되자 한국은 서독과 협상을 벌였고 그해 12월부터 광부를, 1966년부터 간호사를 파견했다.파독 간호사 1기로 독일에 건너가 뒤셀도르프 대학병원 등지에서 20여 년간 일한 하영순 씨가 회고록 <지나온 시간, 아직도 길 위에 서 있다>를 펴냈다. 대만과 파키스탄, 시리아를 경유해 이틀 만에 도착한 독일 병원은 크고 복잡했다. 끝없이 이어지는 복도와 병동은 한국 병원과는 전혀 다른 규모였다.광부들이 지하 갱도로 들어가며 “글뤽 아우프(살아서 지상에서 만나자)”라고 인사할 만큼 위험한 환경에 놓였던 것과 달리, 간호사들은 상대적으로 쾌적한 환경에서 일하며 더 나은 대우를 받았다. 급여는 국내 병원보다 서너 배 많았고, 한국의 장관급 보수에 맞먹는 수준이었다고 한다.환자들은 한국 간호사들을 친절하고 기술이 뛰어나 좋아했으며, 의사들은 특수 분야의 지식수준이 높고 상황 판단이 빠르다고 선호했다. 독일 간호사가 주사를 놓으려고 하면 “슈베스터(자매) 김 데려오라”고 외치는 환자도 있었다.간호사들은 휴일이 되면 유럽 국가를 여행 다녔다. 다만 한식을 먹지 못하는 것이 아쉬웠다. 저자는 궁여지책으로 일본 쌀과 일본간장을 구해 고국의 맛을 느끼려고 애썼다. 한국에서 소포가 도착하는 날이면 기숙사 방은 잔칫날이었다. 한국에서 온 라면, 김, 고추장을 나눠 먹으며 고향 이야기로 꽃을 피웠다. 저자는 “가난한 고국 현실이 마음에 걸렸다”며 “‘우리만 편하게 사는 건 아닐까’ 하는 생각에 오렌지 하나를 먹으면서도 마음이 편치 않았다”고 적었다.한 독일 병원에서 한국 간호사들이 향수병을 앓는 걸 알고 이미자의 노래를 구해 점심시간에 틀어주기도 했다. 노래가 흐르자 식당 안에 조용한 울음이 번졌다. 무조건 3년은 근무해야 하는 조건 때문에 돌아가지 못하고 외로움 속에서 견디느라 고생한 사람도 있었다.계약 기간이 끝난 뒤에는 독일 병원들이 더 좋은 조건을 제시하며 남아달라고 간청할 정도였다. 많은 이가 귀국했지만 독일에 남은 저자는 “1988년 서울 올림픽 이후 독일인의 시선이 달라졌다”고 회고했다. 독일 일간지들이 서울 올림픽을 대대적으로 보도하며 한국의 경제성장을 ‘한강의 기적’이라고 소개하자 독일 사람들이 “대단하네”라고 인사해 울컥했다.독일에서 계속 일하며 수간호사로 승진한 이도 있고, 숙련된 간호사로 자리 잡은 이도 있다고 전했다. 요양 서비스나 방문 간호 종사자도 있고, 무역과 여행업에 뛰어든 사람도 있다. 독일 파견 인원은 광부 7936명, 간호요원 1만1057명으로 총 1만8993명이다. 이 중 60%는 독일에 잔류하거나 유럽, 북미 등으로 이주해 재외 한인사회의 형성과 발전에 기여했다. 현재 국내 거주 파독 근로자는 7000여 명으로 추정된다.1965~1975년 파독 광부와 간호사가 고국에 송금한 액수는 1억 153만 달러였다. 이는 당시 GNP의 0.1%를 웃도는 규모였고, 총수출액의 1.6~1.9%에 해당했다. 1960년 우리 외환보유액은 2300만 달러였다. 1965년 광부와 간호사의 본국 송금액이 270만 달러였으니, 당시 외환보유고와 견주어도 적지 않은 규모의 외화를 벌어들인 셈이다.독일에서 무역업을 하는 저자는 대한노인회 독일지회장도 맡고 있다. 고국 방문 행사를 8번 진행했고, 한 번 올 때마다 40명씩 참여했다. 올해 9월에도 고국 방문단과 함께 한국을 찾을 예정이다. 하영순 씨는 “우리가 걸어온 길에 대한 존중만큼은 끝까지 지켜줬으면 한다. 거창한 보상이 아니라 역사를 잊지 않는 태도일 것이다”라는 소망을 전했다.