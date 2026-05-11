1등 기업의 비밀을 찾아

주니어 생글생글

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주니어 생글생글 제208호 커버스토리 주제는 ‘불황에 잘나가는 기업’입니다. 어려운 경제 상황을 극복하며 매출을 꾸준히 늘려나가는 기업들이 있습니다. 다이소, 유니클로, 코스트코 등 불황 속에서 더욱 돋보이고 있는 기업들의 강점을 사례 연구 방식으로 살펴봅니다. 경기가 나빠지면서 소비 패턴이 어떻게 달라지고 있는지도 알아봅니다.