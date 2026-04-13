세계 경제의 급소를 찾아라!

주니어 생글생글

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주니어 생글생글 제204호 커버스토리 주제는 세계 경제의 ‘초크 포인트’(조임목)입니다. 미국·이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 불안정해지면서 석유 가격이 오르는 등 세계 경제가 큰 영향을 받고 있습니다. 호르무즈 해협처럼 세계 해상 물류에서 중요한 길목 역할을 하는 곳은 어디인지 알아봅니다.