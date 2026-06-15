다이어트보다 건강한 습관

주니어 생글생글

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주니어 생글생글 제213호 커버스토리 주제는 ‘비만과 다이어트’입니다. 최근 초등학생들 사이에서도 외모에 대한 관심이 높아지며 유명 연예인을 모델로 한 다이어트 바람이 불고 있습니다. 과거에 비해 현대 사회에서 비만이 늘어난 이유를 알아보고, 체중이 건강과 아름다움의 절대적인 기준은 아니라는 점을 설명했습니다.