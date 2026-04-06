주식투자 전략

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배당 평가 방법

상대가치평가 방법

기술적 분석 방법

√ 기억해주세요

김형진 중앙대 강사

성공적인 주식투자를 위해서는 어떤 주식을 언제 사서, 언제 팔지를 판단하는 것이 중요하다. 따라서 주식에 투자하기 전, 사려는 주식에 대해 잘 분석해야 한다. 주식을 분석하는 방법인 기본적 분석과 기술적 분석의 의미에 대해서는 지난주에 살펴봤다. 기본적 분석은 주식의 내재가치를 분석하는 방법으로, 수익이 많이 생기는 주식의 종목을 선정하는 데 활용된다. 기술적 분석은 과거의 정보를 이용해 미래의 주가를 예측하는 방법이다. 수익을 높이기 위해서는 주식을 언제 매수하는 것이 좋은지를 판단하는 방법으로 활용된다. 두 분석 방법에 대해 좀 더 구체적으로 살펴보자.주식에 투자함으로써 발생하는 미래의 현금흐름은 궁극적으로 배당이다. 그래서 배당 평가는 미래에 예상되는 주식의 배당 흐름을 계산해 주식투자를 결정하는 기본적 분석 중 하나다. 배당 평가를 이용한 첫 번째 주식투자 방법은 주식투자로 예상되는 수익률을 주식투자자의 요구수익률과 비교하는 방법이다. 예상수익률은 미래에 생기는 배당과 주가 상승에 대한 예상을 통해 결정된다. 주식투자자는 이 수익률이 자신이 원하는 요구수익률보다 클 때 주식을 매수하게 된다.예상수익률과 요구수익률을 비교하지 않고 주식의 내재가치와 시장가격을 비교함으로써 주식투자를 결정할 수도 있다. 내재가치란 주식의 매도금액과 배당수익을 요구수익률로 할인해 구한 현재가치를 말한다. 이것을 현재 주가와 비교해 현재 주가보다 내재가치가 높은 주식을 사면 된다.배당을 중심으로 주식투자 대상을 분석하는 기본적 분석은 미래에 배당되는 금액을 정확하게 예측하기가 쉽지 않기 때문에 자칫 주식의 예상수익률과 내재가치가 높게 평가될 수 있다. 따라서 배당이 불확실한 주식에 대해서는 상대가치평가의 기본적 분석을 사용하는 게 대안이 될 수 있다. 상대가치평가는 분석하려는 주식을 발행한 기업과 유사한 특성을 지닌 기업의 주식 가격과 비교해 간접적으로 주식의 가치를 평가하는 것이다. 상대가치평가 방식에 사용되는 방법으로는 주가수익비율(Price Earnings Ratio, PER)과 주가순자산비율(Price Book-value Ratio, PBR) 등이 있다.PER는 회사가 발행한 전체 주식의 현재 거래 가치, 즉 시가총액을 그 기업의 가장 최근 당기순이익으로 나눈 수치다. 주식의 현재 거래 가격을 주식을 발행한 기업의 1주당 당기순이익으로 나눈 값으로, 주식 가격이 1주당 당기순이익의 몇 배가 되는지를 나타낸다. 이는 기업의 1주당 당기순이익 1원에 대해 얼마나 더 지불하고 주식을 구매하려는지를 보여준다.향후 높은 성장이 기대되는 기업은 이 비율이 높게 나타난다. 이 같은 주식은 앞서 설명한 성장주에 가깝다. 상대적으로 이 비율이 낮은 주식은 가치주가 많다. PBR은 시가총액을 기업이 주식을 발행해 조달한 금액인 자본금으로 나눈 것이다. 이 수치는 주가를 1주당 자본금으로 나눈 값이 되며, PER와 함께 주식의 상대적 가치를 나타내는 대표적 방법이다.기술적 분석 방법에는 주기 이론, 차트 분석, 기술지표 등이 있다. 주기 이론은 주가엔 장단기 추세와 조정이 존재하므로 이를 파악하면 미래의 주가를 예측하는 것이 가능하다고 여기는 방법이다. 월스트리트저널을 창간하기도 한 찰스 다우의 주기 이론을 비롯한 여러 가지 주기 이론이 있다. 차트 분석은 주가 또는 거래량으로 차트를 그려 발견한 패턴에 근거해 미래의 주가를 예측하는 방법이다. 차트에 주가 하락을 억제하는 지지선, 주가 상승을 억제하는 저항선, 주가 상승이나 하락이 지속되는 추세선 등을 그리거나 지지선과 저항선, 추세선이 결합한 패턴을 찾아 미래의 주가를 예측한다.기술지표는 과거의 주가 또는 거래량을 통해 계산한 수치로, 주식시장의 상태를 나타낸다. 가장 대표적인 기술지표로 이동평균이 있다. 이동평균은 과거 일정 기간 주가를 평균 계산해 주가의 추세를 파악하는 데 도움을 준다. 단기 이동평균이 장기 이동평균을 뚫고 상승하는 경우 상승 추세의 시작이라고 보고 매수 시기로 파악한다. 반대로 단기 이동평균이 장기 이동평균을 뚫고 하락하는 경우 하락추세의 시작으로 봐 매도 시기로 파악한다.기술지표는 과거의 주가 또는 거래량을 통해 계산한 수치로, 주식시장의 상태를 나타낸다. 가장 대표적인 기술지표로 이동평균이 있다. 이동평균은 과거 일정 기간 주가를 평균 계산해 주가의 추세를 파악하는 데 도움을 준다. 단기 이동평균이 장기 이동평균을 뚫고 상승하는 경우 상승 추세의 시작이라고 보고 매수 시기로 파악한다. 반대로 단기 이동평균이 장기 이동평균을 뚫고 하락하는 경우 하락추세의 시작으로 봐 매도 시기로 파악한다.