우리 마음에도 봄이 활짝!

주니어 생글생글

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주니어 생글생글 제200호 커버스토리 주제는 봄입니다. 새 학년이 시작되는 봄은 설렘과 긴장이 교차하는 계절입니다. 겨울이 지나고 기온이 오르며 꽃이 피는가 하면, 일교차가 크고 황사와 미세먼지가 많아 호흡기 질환에 노출되는 시기이기도 합니다. 봄의 기상학적 특징을 알아보고 계절 변화가 경제에는 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다.