내 눈의 빛이 사라진 걸 생각하니



존 밀턴



내 눈의 빛이 사라진 걸 생각하니,

이 어둡고 광활한 세`상에서 반생도 살기 전에

생명 같은 재능이 쓸모없어졌구나.

비록 내 영혼은 창조주를 간절히 섬기길 원하나,

그분이 훗날 탓할까 봐, 내 한 일을 설명하려 할 때,

나는 어리석게 묻네,

“내 눈을 멀게 하시고는 어찌 노동을 원하시는지요?”

하지만 그 불평을 가로막고 신중한 대답이 들려오네,

“신은 인간의 노동이나 재능을 필요로 하지 않네,

그의 가벼운 멍에를 가장 잘 메는 자가

그를 가장 잘 섬기나니.

그는 왕과 같네. 그의 말 한마디에 수천의 무리가

육지와 바다를 건너 쉬지 않고 달려올 테니.

묵묵히 서서 기다리는 자들도 그를 섬기는 사람이네.”

각자 타고난 재능 ‘달란트’

44세에 시력 완전히 잃은 시인

√ 음미해보세요

시인

시인

영국 시인 존 밀턴(1608~1674)이 44세 때 시력을 잃고 쓴 시입니다. 그의 실명 원인은 크게 두 가지로 전해집니다. 어릴 때부터 책을 너무 많이 읽으면서 눈을 혹사했고, 청교도혁명 때 크롬웰 정부의 라틴어 비서로 오랫동안 일하면서 과로했기 때문이라고 합니다.이 시의 제목은 원래 '소네트 19'였다가 훗날 편집 과정에서 '소네트 16'으로 바뀌었습니다. '실명(On his blindness)'이라는 제목으로도 알려져 있습니다. 시인은 생을 절반밖에 살지 못했는데 벌써 눈이 멀었다고 불평합니다. 이제 내 삶은 끝났다고 한탄하다가 신을 원망하기도 합니다.이 대목에 등장하는 '생명 같은 재능(Talent)'은 성경 마태복음 25장에 나오는 '달란트의 비유'와 맞닿아 있다고 합니다. '달란트'는 옛날 화폐이기도 하고, 각자 타고난 재능이기도 합니다. 주인이 먼 타국으로 출타하면서 종 3명에게 각각 재능대로 금 5달란트와 2달란트, 1달란트를 줬지요. 주인이 돌아와 결산할 때 첫 번째 종은 두 배인 10달란트, 두 번째 종은 4달란트로 불려 칭찬을 받았습니다. 그러나 세 번째 종은 아무 노력도 하지 않고 1달란트를 땅에 감췄다가 그대로 내놓으므로 게으르다는 꾸짖음을 듣고 쫓겨났습니다.시인으로서는 시력을 잃어 글 쓰는 재능(달란트)를 발휘할 수 없게 됐으니 절망적인 상황이었지요. 그래서 이런 질문을 던집니다. "내 눈을 멀게 하시고는 어찌 노동을 원하시는지요?" 눈이 멀었기 때문에 일을 할 수 없고, 따라서 신께 바칠 노동 의무도 없다는 뜻입니다. 이는 마태복음 20장의 포도밭 주인이 일꾼들에게 품삯을 계산하는 부분과 요한복음 9장의 맹인 시력을 되찾아주기 전 예수가 "밤이 되면 아무도 일할 수 없느니라"고 말한 부분을 원용한 것이라고 합니다.그 순간 내면의 목소리가 불평을 가로막으며 신중한 대답을 내놓습니다. 신은 인간의 노동이나 재능을 필요로 하지 않으며, 구원은 그런 노동이나 재능에 대한 보상이 아니라 믿음으로부터 온다고 말입니다."그의 가벼운 멍에를 가장 잘 메는 자가/ 그를 가장 잘 섬기나니"라는 구절은 마태복음 11장의 "내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라"와 통합니다. 신의 뜻에 순종하되 성실하게 사는 것만이 피조물의 자세라는 것이지요.그런 의미에서 "묵묵히 서서 기다리는 자들"도 신을 섬기는 데는 다를 바 없다는 위안의 메시지가 더욱 빛을 발합니다. 이 시의 마지막 "묵묵히 서서 기다리는 자들도 그를 섬기는 사람들(They also serve who only stand and wait)"이란 어구는 영어권에서 자주 인용됩니다. 야구 경기장에서 대기석에 있는 선수들을 지칭할 때 등에 쓰이지요.밀턴은 44세에 시력을 완전히 잃었고 왕정복고 이후 갖은 고초를 당하며 몰락했지만, 이 같은 시련을 극복하고 문학사에 길이 남을 대서사시 <실낙원(Paradise Lost)>과 <복낙원(Paradise Regained)>, <투사 삼손 (Samson Agonistes)>을 잇달아 완성했습니다. 특히 인간의 타락과 구원을 주제로 한 <실낙원>은 1만565행에 달하는 대작이지요. 단테의 <신곡>과 함께 불후의 명작으로 평가받고 있습니다. 그가 이미 눈이 먼 상태에서 딸에게 구술해 완성한 것이기에 더욱 놀라운 작품입니다.