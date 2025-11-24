[이근미 작가의 BOOK STORY] 마음 저미는 저주받은 자의 비뚤어진 사랑

가스통 르루 <오페라의 유령>

‘오페라의 유령, 레 미제라블, 캣츠, 미스 사이공’을 세계 4대 뮤지컬로 꼽는다. ‘오페라의 유령’은 1986년 초연한 이래 브로드웨이 최장기 공연 기록을 세웠다. 뮤지컬 ‘오페라의 유령’은 흉측한 외모의 에릭과 아름다운 크리스틴의 이야기에 초점이 맞춰져 있다. 소설 <오페라의 유령>은 복잡하고 세밀한 서사를 통해 왜 에릭이 오페라의 유령이 되었는지, 아름다운 크리스틴은 왜 그를 의지했는지, 그의 실체를 안 뒤 어떻게 행동했는지 상세하게 드러낸다.1868년 프랑스 파리에서 출생한 가스통 르루는 기자로 활동하며 다양한 체험을 했다. 셜록 홈스를 탄생시킨 코넌 도일, 괴도 뤼팽을 창조한 모리스 르블랑에게 자극받은 가스통 르루는 <테오프라스트 롱게의 이중생활>과 <노란 방의 비밀>을 발표해 추리소설가로 이름을 떨쳤다. 1910년에 발표한 <오페라의 유령>이 뮤지컬에 이어 TV 드라마, 애니메이션, 영화로도 만들어지면서 오늘날까지 그의 명성은 계속되고 있다.소설 속 오페라극장은 ‘지하 5층 지상 25층’ 규모로 지하가 미로처럼 얽혀 있고, 지하 5층은 호수로 연결되어 있는 구조다. 프랑스 파리의 실제 오페라극장도 규모가 가히 압도적이다. 1879년에 완공된 이 건물은 당시로서는 파격적인 높이에 지하 16m까지 내려갔다. 깊은 곳까지 땅을 파다 보니 지하수를 막을 공간이 필요했고, 그 공간이 작품에서 에릭의 거처인 호수가 된 것이다. 문 2531개, 벽난로 450개, 가스파이프라인 길이 총 25km 같은 어마어마한 규모가 작품에 영감을 준 것이다.가스통 르루는 사건을 독자에게 보고하는 형식인 기사체로 소설을 시작한다. 안개에 싸인 범죄를 논리적으로 하나씩 풀어나가는 추리소설적 묘미와 여러 등장인물의 갈등을 심도 있게 다룬 심리소설의 깊이가 효과적으로 어우러진다.이 소설이 독자들의 흥미를 자극하며 지금까지 널리 사랑받은 배경에는 에릭이 실제 인물인지 유령인지 헷갈리는 가운데 마지막까지 손에 땀을 쥐게 만드는 구성에 있다. 기이한 일들이 연이어 일어나는 판타지적 요소와 그 판타지가 건축 기법으로 설명이 가능한 현실 세계와 맞물리면서 흥미가 극대화된다. 미스터리한 일이 줄지어 벌어져 긴장을 늦출 수 없게 만드는 이야기가 100년이 지난 지금까지 독자들의 마음을 매혹시키는 것이다.특히 <오페라의 유령>은 사랑에 대해 많은 생각을 하게 만든다. 천상의 목소리를 가진 에릭은 아름다운 크리스틴의 환심을 사기 위해 노래를 가르치며 최고의 가수가 될 수 있도록 돕는다. 에릭을 ‘음악의 천사’로 믿고 의지하는 크리스틴은 마스크를 쓴 그를 두려워하면서도 의지한다. 하지만 점차 집착하는 에릭을 부담스러워한다.크리스틴이 사랑하는 사람은 어릴 때부터 좋아했던 라울. 라울의 존재를 알게 된 에릭은 온갖 술수를 써서 둘을 떼어놓으려고 한다. 결국 크리스틴은 감금되고, 라울은 죽음을 무릅쓴 모험에 나선다.마지막 부분에 흉측한 몰골로 태어나 부모에게도 사랑받지 못한 에릭이 뛰어난 재주로 엄청나게 기여하고도 신변의 위협을 받은 사실이 드러난다. 그로 인해 오페라극장 건축 현장까지 밀려온 에릭이 지하 공간에 안식처를 마련하고 세상을 향한 적의를 드러내게 된 것이다.<오페라의 유령>은 ‘아픔과 고통이 크면 일방적이고 집착적인 사랑을 해도 되나’라는 질문을 던지게 한다. ‘외모가 사랑의 판단 기준이 되는가, 내가 좋아하면 상대의 의사와 상관없이 몰아쳐도 되는 건가, 나를 원하지 않든 말든 쟁취하는 게 사랑 아닐까’ 이런 의문이 끝없이 이어진다. ‘내 사랑, 내 마음’만 중요해 일방적으로 몰아치다 범죄를 일으키는 ‘에릭’이 많은 세상이어서 <오페라의 유령>이 더욱 실감 난다.에릭은 크리스틴이 자신을 선택하지 않으면 엄청난 양의 폭약을 터트려 오페라극장을 무너뜨리겠다고 협박한다. 많은 사람이 모이는 시각을 기해 사상자가 다수 발생하도록 만들겠다는 흉측한 에릭을 보며 크리스틴은 어떤 선택을 해야 할까.처음부터 끝까지 긴장을 놓지 못하게 만드는 스토리를 따라가며 에릭의 심리를 살펴보면 잘못된 야망과 욕심에 대해 여러 생각이 들 것이다. 죽음을 무릅쓰고 위험에 뛰어든 라울과 마지막 순간 슬기롭게 대처한 크리스틴의 심리까지, 마음을 두드리는 이야기가 가득한 소설이다.