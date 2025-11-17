본문 바로가기
생글생글
생글생글은 '생각하고 글쓰는' 힘을 길러줍니다
세일의 비밀
입력 2025.11.17 10:00
수정 2025.11.17 10:00
생글생글 919호
주니어 생글생글
주니어 생글생글 제185호 커버스토리 주제는 세일의 비밀입니다. 매년 11월이면 미국 블랙프라이데이, 중국 광군제, 우리나라의 코리아 세일 페스타 등 세계 곳곳에서 할인 행사가 열립니다. 왜 11월은 ‘쇼핑의 계절’이 됐을까요? 이번 호에서는 그 유래를 살펴보고, 나라별 쇼핑 문화와 할인에 숨겨진 마케팅 기법 등을 살펴봅니다.
