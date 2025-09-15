본문 바로가기
로그인
내정보
계정관리
구독
유료 상품
로그아웃
고객센터
회원 메뉴 닫기
생글생글
시사·교양
학습·진로
생글+
지면보기
TESAT
공지사항
검색 입력창 열기
통합검색
검색
전체메뉴
시사·교양
경제
역사
과학
교양
학습·진로
진학 길잡이
학습 길잡이
진로 길잡이
생글+
생글기자
경제야 놀자
7과 3의 예술
스도쿠 여행
경제·금융 상식 퀴즈
TESAT
TESAT 안내
TESAT 공부하기
주니어 테샛
지면보기
구독신청
공지사항
고객센터
전체메뉴 닫기
생글생글은 '생각하고 글쓰는' 힘을 길러줍니다
전체
경제
역사
과학
교양
전체
진학 길잡이
학습 길잡이
진로 길잡이
생글기자
경제야 놀자
7과 3의 예술
스도쿠여행
경제·금융 상식 퀴즈
TESAT 안내
TESAT 공부하기
주니어 테샛
구독신청
홈
저축과 주식 투자
입력 2025.09.15 10:00
수정 2025.09.15 10:00
생글생글 911호
sns 공유
메세지 공유
페이스북 공유
엑스 공유
네이버 공유
네이버밴드 공유
카카오톡 공유
글자 크기 조절
폰트사이즈 -4 작게
폰트사이즈 -2 작게
폰트사이즈 기준
폰트사이즈 +2 크게
폰트사이즈 + 크게
인쇄
링크 복사
주니어 생글생글
구독 신청 jrsgsg.hankyung.com
주니어 생글생글 제177호 커버스토리 주제는 저축과 주식투자입니다. 돈을 모으고 불리기 위한 대표적인 방법이 예·적금을 통한 저축과 주식에 투자하는 것이죠. 이번 호에서는 두 가지 ‘재테크’ 방법을 느리지만 안전하게 가는 거북이와 여러 길을 빠르게 달리는 토끼에 비유해 재미있게 설명했습니다.
#생글생글
#주니어 생글생글
#저축
#주식투자
시사·교양 기타
[커버스토리] 트럼프 vs 푸·시·킴…'新냉전' 시작되나
더 이상 응축할 수 없는 서정시의 극치 [고두현의 아침 시편]
[김동욱의 세계를 바꾼 순간들] 다섯 살짜리에게 '관직'을 준 고려 음서제
상단 바로가기