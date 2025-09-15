주니어 생글생글

주니어 생글생글 제177호 커버스토리 주제는 저축과 주식투자입니다. 돈을 모으고 불리기 위한 대표적인 방법이 예·적금을 통한 저축과 주식에 투자하는 것이죠. 이번 호에서는 두 가지 ‘재테크’ 방법을 느리지만 안전하게 가는 거북이와 여러 길을 빠르게 달리는 토끼에 비유해 재미있게 설명했습니다.