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나라도 빚을 진다고?
입력 2026.07.13 09:00
수정 2026.07.13 09:00
생글생글 951호
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주니어 생글생글 제217호 커버스토리 주제는 ‘국가채무’입니다. 개인이 돈이 부족하면 은행에서 돈을 빌리듯, 정부도 세금보다 지출이 많을 때 국채를 발행하거나 돈을 빌려 국가채무를 마련하는 과정을 소개합니다. 국가채무가 어떻게 생기고 어디에 쓰이는지, 그리고 그 규모가 커질수록 우리의 삶에 어떤 영향을 미치는지도 살펴봅니다.
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