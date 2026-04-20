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단종과 수양대군 이야기
입력 2026.04.20 09:00
수정 2026.04.20 09:00
생글생글 939호
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주니어 생글생글 제205호 커버스토리 주제는 단종과 세조입니다. 최근 높은 인기를 끈 한 영화를 계기로, 열두 살의 어린 나이에 왕위에 오른 단종과 ‘계유정난’을 통해 왕위를 빼앗은 세조(수양대군)의 이야기를 되짚어 봤습니다. 조선왕조의 역사를 기록한 《세종왕조실록》, 단종의 복위와 연관된 ‘사육신’ 등도 함께 살펴봅니다.
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