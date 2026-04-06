백신 VS 전염병…최후의 승자는?

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주니어 생글생글 제203호 커버스토리 주제는 공중보건입니다. 흑사병, 콜레라, 천연두 등 전염병과 싸워 온 인류의 역사와 그 과정에서 공중보건 발전에 기여한 인물들을 살펴봅니다. 전염병을 예방하기 위해 생활 속에서 실천할 수 있는 필수 수칙도 알아봅니다.