풍죽 1 성선경



사람살이로 말하자면

어려움을 당해서야 그 마음의 품새가 드러나듯

늘 푸른 대나무도 바람을 맞아야

제멋이다 몇 해 전

서울 동대문 프라자에서 간송전을 보다가

풍죽(風竹) 복사본을 한 점 구해다 놓고

한참을 잊고 지내다 새삼

액자를 하여 거실 벽에다 걸어 놓았다

마음 어지러운 어느 날

가만히 바라보니 내 마음이 다 환해진다



대숲에 든 듯 새소리

댓잎 부딪는 소리 들린다

역시 푸른 대나무도 바람을 맞아야

어려움 이겨 낸 옛 어른 풍모 보여 준다

여린 가지와 흐린 묵향 속에서

어디 저런 기품이 숨어 있었나?

새삼 찬찬히 들여다보게 한다

대숲에 든 듯

세속을 벗어난 듯

내가 잔잔히.

√ 음미해보세요

시인

최근 출간된 성선경 시인의 시집 <풍죽>의 표제작입니다. 풍죽(風竹)은 ‘바람에 날리는 대나무’를 말하지요. 고난과 시련에 맞서는 선비의 지조를 상징합니다. 그런데 이 시는 상징을 앞세우기보다 생활의 풍경을 먼저 보여줍니다. 시인은 몇 해 전 간송전에서 본 풍죽의 복사본을 구해뒀다가 한참 뒤에 액자를 해 거실 벽에 걸어놓습니다.그런 다음 “마음 어지러운 어느 날” 그림을 보면서 느낀 감각의 전환을 얘기합니다. 눈으로 보던 그림이 어느 순간 귀로 들리기 시작하면서 감각이 천천히 바뀝니다. “대숲에 든 듯 새소리/ 댓잎 부딪는 소리 들린다”에서 화면은 소리로 바뀌고, 소리는 내면의 풍경을 바꿉니다. 이때 환해지는 것은 상황이 아니라 마음입니다. 바깥의 사건은 그대로인데, 안쪽의 숨결이 바뀌는 순간이 곧 시의 변곡점이지요.여기서 ‘바람’은 단순한 고난의 은유를 넘어섭니다. 바람은 대나무를 시험하는 외부의 칼이기도 하지만, 동시에 대나무의 기품을 만들어주는 내부의 손길입니다. “바람을 맞아야/ 어려움 이겨 낸 옛 어른 풍모 보여준다”라는 구절은 고난의 미화가 아니라 고난을 통과한 몸짓의 자세를 의미하지요. 흔들림 자체가 품격이 될 수 있다는 것은 흔들려도 꺾이지 않는다는 말보다 훨씬 더 섬세한 표현입니다.바람이 없으면 잎은 움직이지 않고, 움직임이 없으면 소리도 없겠지요. 흔들리되 부러지지 않는 선, 휘어지되 꺾이지 않는 결, 그 결이 만들어 내는 소리. 대나무의 아름다움은 결국 ‘움직임의 품격’입니다. 사람으로 말하면 시련이 닥쳤을 때 드러나는 자세입니다. 바람을 맞아야 비로소 드러나는 대나무의 생태, 어려움을 통과해야 비로소 드러나는 마음의 품새. 이 둘은 거울처럼 서로를 비춥니다.시인은 이어지는 ‘풍죽 2’에서 만고풍상을 겪는 대나무의 “그 구도가 마치 아름다울 미(美)처럼 보인다”는 깨달음을 얻습니다.“문득 새벽에 깨어나 책상에 앉았는데/ 벽에 걸린 풍죽을 지긋이 훔쳐봤더니/ 그 구도가 마치 아름다울 미(美)처럼 보인다/ (…) 이른 새벽 문득 깨어나/ 새로운 삶의 한길을 보는 이 기쁨/ 대나무가 대나무로만 보이지 않는/ 이 아름다움을 간송 선생께서도 이미 보셨겠지?/ 한갓 대나무도 만고풍상을 겪어/ 그것을 슬기롭게 이겨 냈을 때/ 비로소 아름다움을 얻는다는 것/ 저 바람에 흔들리는 풍죽이 오늘 새벽/ 아름다울 미(美)처럼 보인다.”고난과 흔들림이 아름다움의 조건이 되는 역설의 미학! 고난이 ‘상처’로 남지 않고 ‘구도’로 바뀌는 순간 비로소 미학의 경지에 도달합니다. 풍죽이 아름다운 것은 바람에 흔들리면서 그 역설의 미학을 꽃피우기 때문이지요.마음이 산란할수록 큰 소리에 지배당하기 쉽지요. 이럴 때 풍죽은 작은 소리로 우리를 어루만지고 격려하는 음표가 됩니다. 바람이 지나가며 내는 “댓잎 부딪는 소리”는 우리 마음을 자기 자리로 돌아오게 하는 신호이기도 합니다. 어지러운 흔들림 속에서도 고아한 기품을 발견하게 해주기 때문이지요.그 발견은 우리 마음을 깨끗하게 헹궈주는 샘물과 같습니다. 오늘같이 바람이 센 날, 마음이 어지럽고 흔들리는 날에는 풍죽이 보여주는 역설의 미학을 더 깊이 새겨볼 일입니다.바람이 없으면 잎은 움직이지 않고, 움직임이 없으면 소리도 없겠지요. 흔들리되 부러지지 않는 선, 휘어지되 꺾이지 않는 결, 그 결이 만들어내는 소리. 대나무의 아름다움은 결국 ‘움직임의 품격’입니다. 사람으로 말하면 시련이 닥쳤을 때 드러나는 자세입니다. 바람을 맞아야 비로소 드러나는 대나무의 생태, 어려움을 통과해야 비로소 드러나는 마음의 품새. 이 둘은 거울처럼 서로를 비춥니다.