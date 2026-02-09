1. 우리나라의 대표 주가지수 중 하나인 ‘이것’이 지난달 1000을 다시 돌파했다. 바이오, 2차전지 등의 기업 주가가 많이 반영된 이 지수는?



① 다우지수 ② S&P500지수

③ 코스피지수 ④ 코스닥지수



2. 일정 규모 이상의 기업이 인수합병(M&A)할 때 경쟁 당국의 심사를 받도록 한 제도는?



① 주주총회 ② 기업결합심사

③ 기업공개 ④ 황금낙하산



3. 감사의견에는 네 종류가 있다. 기업 존립에 의문이 들 정도로 중대한 결함이 발견돼 문제가 가장 심각한 상태는?



① 적정 ② 한정

③ 부적정 ④ 의견거절



4. “계란을 한 바구니에 담지 말라”라는 투자 격언과 가장 잘 맞는 개념은?



① 포트폴리오 ② 포모

③ 레버리지 ④ 대체투자



5. 카카오가 이 서비스를 인공지능(AI) 스타트업 업스테이지에 매각한다. 1995년 출범한 국내 1세대 포털 사이트인 이곳은?



① 네이버 ② 다음

③ 네이트 ④ 인터파크



6. 역대급 실적을 낸 삼성전자가 1조3000억원 규모의 ‘이것’을 결정했다. 기업이 큰 이익을 냈을 때 보너스 개념으로 실시하는 이 배당은?



① 정기배당 ② 특별배당

③ 분기배당 ④ 주식배당



7. 무디스, 스탠더드앤드푸어스(S&P), 피치의 공통점은 무엇일까?



① 연기금 ② 빅테크

③ 신용평가회사 ④ 국부펀드



8. 시장에 공포와 불안 심리가 퍼지면서 투자자들이 자산을 다급하게 팔아치우는 상황을 가리키는 말은?



① 패닉 바잉 ② 패닉 셀

③ 어닝 쇼크 ④ 어닝 서프라이즈



▶정답 : 1 ④ 2 ② 3 ④ 4 ① 5 ② 6 ② 7 ③ 8 ②



