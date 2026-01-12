본문 바로가기
로그인
내정보
계정관리
구독
유료 상품
로그아웃
고객센터
회원 메뉴 닫기
생글생글
시사·교양
학습·진로
생글+
지면보기
TESAT
공지사항
검색 입력창 열기
통합검색
검색
전체메뉴
시사·교양
경제
역사
과학
교양
학습·진로
진학 길잡이
학습 길잡이
진로 길잡이
생글+
생글기자
경제야 놀자
7과 3의 예술
스도쿠 여행
경제·금융 상식 퀴즈
TESAT
TESAT 안내
TESAT 공부하기
주니어 테샛
지면보기
구독신청
공지사항
고객센터
전체메뉴 닫기
생글생글은 '생각하고 글쓰는' 힘을 길러줍니다
전체
경제
역사
과학
교양
전체
진학 길잡이
학습 길잡이
진로 길잡이
생글기자
경제야 놀자
7과 3의 예술
스도쿠여행
경제·금융 상식 퀴즈
TESAT 안내
TESAT 공부하기
주니어 테샛
구독신청
홈
현명한 카드 사용 방법
입력 2026.01.12 10:00
수정 2026.01.12 10:00
생글생글 926호
sns 공유
메세지 공유
페이스북 공유
엑스 공유
네이버 공유
네이버밴드 공유
카카오톡 공유
글자 크기 조절
폰트사이즈 -4 작게
폰트사이즈 -2 작게
폰트사이즈 기준
폰트사이즈 +2 크게
폰트사이즈 + 크게
인쇄
링크 복사
주니어 생글생글
구독 신청 jrsgsg.hankyung.com
주니어 생글생글 제192호는 ‘현명한 카드 사용 방법’을 커버스토리 주제로 다뤘습니다. 초등학생도 카드를 많이 사용하고 있습니다. 카드는 편리한 결제 수단이지만, 현금이 오가는 것이 눈에 보이지 않아 지출에 무감각해질 위험도 있습니다. 카드 결제의 원리를 설명하고 어린 학생들이 카드를 사용할 때 주의해야 할 점을 정리했습니다.
#생글생글
#주니어 생글생글
#카드
경제 기타
[경제학 원론 산책] 수익성·안전성·유동성이 상품마다 제각각이죠
[경제야 놀자] 새해 살빼기 결심이 또 작심삼일인 까닭은?
[수능에 나오는 경제·금융] "불황에도 작은 사치는 계속…한정판도 인기"
상단 바로가기