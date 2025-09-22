한국인 노벨 과학상은 언제?

주니어 생글생글

구독 신청 jrsgsg.hankyung.com

주니어 생글생글 제178호 커버스토리 주제는 노벨상입니다. 세계 최고 권위의 노벨상이 만들어진 과정과 주요 수상자들에 대해 설명합니다. 어느 나라가 노벨상 수상자를 많이 배출했는지 살펴보고, 그 의미는 무엇인지 알아봅니다. 선진국 대열에 들어선 한국이 아직 노벨 과학상 수상자를 내지 못한 이유에 대해서도 생각해 보도록 했습니다.