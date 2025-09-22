본문 바로가기
한국인 노벨 과학상은 언제?
입력 2025.09.22 10:00
수정 2025.09.22 10:00
생글생글 912호
주니어 생글생글
주니어 생글생글 제178호 커버스토리 주제는 노벨상입니다. 세계 최고 권위의 노벨상이 만들어진 과정과 주요 수상자들에 대해 설명합니다. 어느 나라가 노벨상 수상자를 많이 배출했는지 살펴보고, 그 의미는 무엇인지 알아봅니다. 선진국 대열에 들어선 한국이 아직 노벨 과학상 수상자를 내지 못한 이유에 대해서도 생각해 보도록 했습니다.
#생글생글
#주니어 생글생글
#노벨상
시사·교양 기타
