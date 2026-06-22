되살아난 오프라인 유통

주니어 생글생글

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주니어 생글생글 제214호 커버스토리 주제는 ‘오프라인 유통의 반격’입니다. 백화점, 대형마트 등 오프라인 유통 기업들이 최근 역대 최대 매출을 올리는 등 좋은 실적을 내고 있습니다. 인터넷·모바일 쇼핑 시대를 맞아 몰락의 길을 걸을 줄 알았던 오프라인 유통이 되살아난 비결은 무엇인지 살펴봅니다.